Zostać elektrykiem można już po ukończeniu szkoły zawodowej. Jednak z każdym kolejnym poziomem edukacji zdobywa się wiedzę, która przekłada się na wyższe kwalifikacje, większe możliwości pracy i wyższe zarobki.

Jaką szkołę wybrać, żeby zostać elektrykiem?

Przygotowania do zawodu elektryka można rozpocząć już po gimnazjum. Powinno się wtedy kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum, w klasie o profilu elektrycznym albo innym związanym z elektryką.

Jakie studia wybrać, żeby zostać elektrykiem?

Osoby, które swoją karierę zawodową wiążą z dziedziną elektryki, powinny sprawdzić ofertę uczelni technicznych, politechnik. Można tam kształcić się m.in. na kierunkach takich jak: elektrotechnika, energetyka, automatyka i robotyka czy elektronika. Po 3 latach nauki uzyskuje się tytuł inżyniera, po kolejnych dwóch magistra. Studia na tych kierunkach przygotowują do pracy w różnych zawodach związanych z elektryką i energetyką. Tytuł inżyniera elektryka wiąże się z większą samodzielnością i odpowiedzialnością zadań zawodowych, pozwala m.in. na pełnienie funkcji kierowniczej.

Jakie kursy należy ukończyć, żeby zyskać uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka?

Do wykonywania zawodu elektryka uprawniają egzaminy kwalifikacyjne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Lokalne ośrodki SIMP i SEP prowadzą też kursy doskonalące i przygotowujące do egzaminów. Zdanie tych egzaminów pozwala na uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych dających uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz pełnienia nadzoru nad ich eksploatacją.

Ile zarabia elektryk?

Według raportu dotyczącego przeciętnych wynagrodzeń w Polsce, opracowanego przez firmę Sedlak&Sedlak, elektryk zarabia miesięcznie przeciętnie 3 261 zł brutto. Wynagrodzenie różni się w zależności od doświadczenia w zawodzie, wykształcenia, tego, w jak dużej firmie jest się zatrudnionym oraz jakie ma się uprawnienia i kwalifikacje.

