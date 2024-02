Angelika Mucha zdobyła popularność jako jedna z pierwszych polskich youtuberek i zagorzała fanka Justina Biebera. Bardzo szybko stała się jedną z najpopularniejszych polskich influencerek a sposób na spędzanie wolnego czasu przerodził się w całkiem spory zarobek. Dobre czasy się jednak skończyły. Angelika Mucha w "Pytaniu na śniadanie" przyznała:

Angelika Mucha znana również jako "Littlemoonster96" zasłynęła nagrywając filmiki na serwisie You Tube z podróży, koncertów czy podczas zakupów. W 2016 roku zrobiło się o niej głośno, gdy zrelacjonowała swoje spotkanie z Justinem Bieberem, który jest jej idolem. Od tego czasu jej działalność w sieci błyskawicznie się rozwinęła, a ona sama przyznała, że zaczęła zarabiać całkiem spore pieniądze ze współprac z markami jako influencerka.

Największe moje zarobki były związane z jakimiś współpracami ambasadorskimi, to były rzędy kilkuset tysięcy, ale za roczną współpracę z daną marką. (...) Myślę, że moje największe zarobki wynikały z programów telewizyjnych i współprac ambasadorskich. To są największe stawki, które zarobiłam

Nie jest tajemnicą, że influencerzy zarabiają bardzo duże pieniądze. Angelika Mucha otwarcie mówiła, że stawki mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Ona sama jednak twierdzi, że jest dość oszczędna i nie wydaje pieniędzy "na prawo i lewo", ponieważ ta branża jest nieprzewidywalna. Ostatnio 25-latka gościła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie w rozmowie z Robertem Stockingerem i Joanną Górską wyjaśniła, że influencerzy nie zarabiają tyle pieniędzy, co kiedyś.

Uważam, że nie są to takie pieniądze jak kiedyś. Teraz jest więcej osób i to się rozdziela na mniejszych influencerów. Kiedyś było 10 topowych osób w Polsce i oni zgarniali wszystko. To nie jest tak, że te miliony spływają co chwilę

— powiedziała Angelika Mucha w ''Pytaniu na Śniadanie''.