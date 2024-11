Natalia Kukulska nie zwalnia tempa i nie zaniedbuje swoich fanów. 48-latka niedawno wydała nowy album "Dobrostan" i z tej okazji zorganizowała specjalne wydarzenie na, którym pojawiła się plejada gwiazd. Oprócz jej ukochanego Michała Dąbrówki zjawiła się m.in. Małgorzata Socha oraz Andrzej Piaseczny! Zobaczcie zdjęcia!

Natalia Kukulska ostatnio miała ręce pełne roboty i skupiała się na swoim najnowszym albumie "Dobrostan". Nowy krążek ukazał się 15 listopada i w jego skład wchodzi 11 utworów, skomponowanych przez producenta muzycznego płyty Archie'go Shevsky’ego oraz samą Natalię, która jest także autorką wszystkich tekstów. W swoich nowym utworach artystka porusza wiele refleksji związanych z akceptacją siebie, szczerością wobec siebie i bliskością z sobą. Nie brakuje też odniesień do relacji - dojrzałej i po niełatwych przeżyciach. Cały album jest przeprowadzeniem przez różne stany, których celem jest tytułowy "Dobrostan". Słuchacze znajdą tu ukojenie i motywację, niejednokrotnie przejrzą się w tych tekstach, które, choć bardzo osobiste, mają uniwersalny charakter. Dotyczą bowiem współczesnych problemów na drodze do rozwoju osobistego.

Z okazji premiery nowego albumu Natalia Kukulska zorganizowała wyjątkowe wydarzenie w jednym z warszawskich klubów i zaprosiła całą "śmietankę" show-biznesu, aby mogli towarzyszyć jej w tym dniu. Zjawili się m. in: Anita Lipnicka, Kayah, Małgorzata Socha, Andrzej Piaseczny, Bovska, Adam Sztaba czy Anna Karwan.

Piosenkarka nie mogła ukryć swojego szczęścia i po premierze zwróciła się do fanów na Instagramie.

Kochani, dopiero teraz dochodzę do siebie i miałam chwile, żeby zerknąć na Instagram, zobaczyć co się dzieje w relacjach, po wczorajszym koncercie, premierze płyty w klubie. (...) Jestem tym oszołomiona (...) Dzieje się tak bardzo dużo, ale chce się w tym zatrzymać i powiedzieć wam, że jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna za niesamowitą życzliwość, która było wczoraj. Przyszło tak dużo moich koleżanek i kolegów z tzw. branży. (...) Wiem, jak to jest, kiedy nie chce się wyjść z domu i trudno się zmobilizować. Miałam poczucie bliskości, życzliwości, padło tyle słów, które mnie uskrzydlił zawstydziły. (...) Byliśmy w prawdziwym dobrostanie

- oznajmiła.