Monika Mrozowska była dziecięcą gwiazdą już pod koniec lat 90. Dziś zdradza nam czy pozwoliłaby swoim dzieciom pójść swoimi śladami. Poruszyła też kontrowersyjną kwestię zarobków w aktorstwie. Nie zgadza się jednak z tymi, co narzekają na wynagrodzenie. Dlaczego?

Kwestia finansów budzi kontrowersje niemalże w każdym zawodzie. Jakiś czas temu Anna Mucha mówiła o nierówności płac w show-biznesie. Nie raz się także słyszało o głodowych emeryturach topowych gwiazd estrady czy ekranu. Jednak nie wszyscy mają takie podejście do kwestii wynagrodzeń. Monika Mrozowska poruszyła temat zarobków w aktorstwie. Uważa, że wybór tego zajęcia nie powinien być jedynym, któremu się warto poświęcić:

W związku z tym w jakich czasach żyjemy warto jest robić różne rzeczy, nie traktować aktorstwa jako jedyny zawód, bo w tym momencie faktycznie można się sfrustrować, bo faktycznie jest to zawód bardzo kapryśny. W którym nie do końca talent, często nawet nasz wygląd, decyduje, że osiągniemy sukces. Jak ktoś jest zafiksowany, że tylko to chce robić a rynek go nie pokocha, to może się to wiązać z dużą frustracją.