Krwotok z palca można zatamować poprzez dociskanie do rany jałowej gazy, przyłożenie woreczka z lodem i uniesienie ręki powyżej serca. Jeśli nie powstrzyma to krwawienia, konieczna jest wizyta na chirurgicznej izbie przyjęć.

Krwotok z tętnicy jest bardziej intensywny niż krwotok żylny. Rany, która obficie krwawi, nie należy zaklejać plastrem aptecznym.

Jak odróżnić krwotok tętniczy od krwotoku z żyły

Krwotok może powstać wskutek uszkodzenia żyły, tętnicy lub naczyń włosowatych. Jeśli dojdzie przy tym do przerwania ciągłości skóry, krew pojawi się na zewnątrz. Krew tętnicza wypływa szybko, intensywnie, w sposób pulsujący i ma jasną barwę. Krew wypływająca z żył jest ciemniejsza, wypływa pod mniejszym ciśnieniem, wolniej. Jeśli uszkodzone zostały tylko drobne naczynia krwionośne (naczynia włosowate), krew pojawia się na powierzchni skóry powoli i w niewielkiej ilości. Intensywny krwotok tętniczy, podczas którego dochodzi do utraty dużej ilości krwi, może najszybciej doprowadzić do wstrząsu hipowolemicznego, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Do jego objawów należą m.in.: bladość skóry, przyspieszenie akcji serca do ponad 100 uderzeń na minutę (tachykardia), odwodnienie, gorączka, ciśnienie skurczowe niższe niż 90 mmHg. Aby nie dopuścić do stanu, który wymaga hospitalizacji, należy zatamować krwawienie.

Jak opatrzyć ranę na palcu w przypadku krwotoku i mniej intensywnego krwawienia

W przypadku krwotoku tętniczego lub żylnego, należy przemyć ranę zimną, bieżącą wodą lub roztworem soli fizjologicznej i uciskać ją przez gruby kawałek ligniny, złożoną chusteczkę higieniczną lub ręcznik papierowy, unosząc rękę tak, aby palec znalazł się powyżej serca. Warto też przyłożyć do rany woreczek z lodem – chłód obkurcza naczynia krwionośne zmniejszając krwawienie. Takiej rany nie należy zaklejać plastrem. Kiedy krwawienie zmniejszy się, należy założyć opatrunek z jałowej gazy, owiniętej bandażem. Aby zabezpieczyć taką ranę, należy przyłożyć bezpośrednio do niej jałową gazę, usztywnić palec niewielką deseczką lub innym twardym, płaskim elementem, a następnie obwiązać bandażem. Jeśli rana nie przestaje krwawić mimo ucisku, niezwłocznie należy udać się na chirurgiczną izbę przyjęć przy najbliższym szpitalu. Izba przyjęć czynna jest przez całą dobę.

Jeśli rana przestanie intensywnie krwawić, przed założeniem opatrunku, należy odkazić ją środkiem antyseptycznym. Dzięki temu zabezpieczy się ją przed bakteriami i innymi drobnoustrojami, które mogą doprowadzić do infekcji. Do najłatwiej dostępnych środków odkażających należą woda utleniona i spirytus salicylowy oraz płyny antyseptyczne, np. octenisept. Powinny one znajdować się zawsze w domowej apteczce. Trzeba jednak zwracać uwagę na datę ważności wody utlenionej, bo jest ona krótkoterminowa. Rany, które nie krwawią intensywnie, można zakleić plastrem aptecznym.