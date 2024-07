Endorfiny są grupą hormonów szczęścia, czyli odpowiadają za lepsze samopoczucie i uczucie przyjemności. Każdy z nas wytwarza endorfiny, które produkowane są przez najbardziej pierwotny obszar mózgu – przysadkę mózgową.

10 metod na pobudzenie endorfin

1. Taniec – pobudza zmysły i mózg, który wytwarza endorfiny pod wpływem ruchu. Taniec (najlepiej z kimś) daje nam uczucie szczęścia i radości. Dzięki przyjaznemu dotykowi, oprócz endorfin wydzielają się serotonina, dopamina i oksytocyna. Muzyka także oddziałuje na mózg. Dzięki niej czujemy się szczęśliwi i nastawieni pozytywnie do świata. Taniec dodatkowo pomaga w odchudzaniu i akceptacji własnego ciała.

2. Prysznic – weź orzeźwiający prysznic, najlepiej raz zimny, a raz ciepły. Naprzemienna kąpiel pobudzi krążenie oraz dotleni mózg. Przyczyni się nie tylko do lepszej pracy mózgu, ale i dobrej kondycji ciała. Jeśli nie przepadasz za zimnym prysznicem, skuś się na letnią wodę.

3. Aktywność fizyczna – produkcji hormonów szczęścia sprzyja wysiłek fizyczny. Organizm lubi, kiedy jesteśmy w ruchu. Poranne bieganie czy popołudniowe pływanie poprawiają nastrój i dają poczucie szczęścia.

4. Zjedz banana, śledzia lub owsiankę – banan i śledź zawierają magnez, witaminę B, kwasy tłuszczowe omega-3, a także substancje pobudzające organizm do produkcji endorfin. Owsianka zawiera węglowodany złożone, które przyczyniają się do podniesienia cukru we krwi i dodają energii, a jednocześnie poprawiają nastrój. Zacznij drugie śniadanie od któregoś z tych produktów, a będziesz tryskać radością.

5. Czekolada – nie tylko dostarcza magnezu, bo po zjedzeniu kawałka w naszym mózgu pobudzają się endorfiny. Przeciwdziała depresji i pobudza hormony szczęścia.

6. Śmiech – obejrzyj kabaret, komedię, bądź posłuchaj dowcipów. To wszystko wywołuje uśmiech na twarzy i pobudza endorfiny.

7. Seks – jest szczególnym lekiem na depresję. Podczas aktu płciowego mózg przechodzi hormonalną zmianę i wydziela endorfiny. To hormony szczęścia działają na nas pozytywnie i są naturalnym antydepresantem. Szczególny humor po współżyciu zawdzięczamy także męskiemu nasieniu, w którym znajdują się substancje działające antydepresyjnie. Podczas stosunku do krwiobiegu kobiety przenikają hormony przedostające się do mózgu i wpływające na samopoczucie.

8. Trening autogenny – jest skuteczną metodą na relaks. Połóż się wygodnie na łóżku, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Następnie rozluźnij wszystkie mięśnie, poczynając od głowy a kończąc na placach u stóp. Dzięki treningowi wprawisz się w stan spokoju i odprężenia. Jeśli będziesz go wykonywać regularnie, złagodzisz lęki i napięcie. Dodatkowo, aby poczuć większy efekt, włącz spokojną muzykę.

9. Wyraz twarzy – pokazuje to, co tak naprawdę czujemy. Rozluźnij czoło, tak aby zniknęły zmarszczki i rozciągnij brwi. Postaraj się przez dłuższy czas utrzymać gładkie czoło, ponieważ jest to sygnał do mózgu, że jesteś odprężony. To naprawdę działa!

10. Zachwalaj się – kiedy mówimy o sobie i chwalimy się podkreślamy swoje sukcesy. Mówienie o sobie jest zdrowe. Aktywuje się wtedy obszar mózgu powiązany z odczuwaniem przyjemności podczas jedzenia, współżycia seksualnego czy zarabiania pieniędzy. Dlatego warto chwalić się swoimi osiągnięciami publicznie.

Czekolada, śledzie, gimnastyka i seks – to wszystko jest odpowiedzialne za wytwarzanie endorfin, wytwarzanych w ośrodkowym układzie nerwowym.

