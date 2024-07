Swobodne rozmawianie z ludźmi dla niektórych stanowi problem, a dla innych to banalna rzecz. Udana konwersacja sprawia, że zaczynasz być lubiany i coraz mniej denerwujesz się w kolejnych kontaktach.

Rozmowa powinna polegać na słuchaniu drugiej strony i na próbie znalezienia wspólnego tematu.

Jak powinien wyglądać dialog?

Najczęściej stosowaną formą rozmowy jest dialog, w trakcie którego przedstawiamy swoje myśli, a także skupiamy się na słuchaniu i na informacjach zwrotnych. Podczas dialogu nasza postawa wobec drugiego człowieka powinna być otwarta i nastawiona na wysłuchanie drugiej strony. Dlatego, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, nie próbujmy dominować rozmowy, pamiętajmy że biorą w niej udział obie strony.

Nieważne, czy rozmawiamy z nieznajomym, przyjaciółką, czy chłopakiem – doceńmy ich doświadczenia i wysłuchajmy opinii, a zawsze znajdzie się wspólny temat do rozmowy. Nadmierna koncentracja na tym, by dobrze wypaść w rozmowie sprawia, że skupiamy się tylko na tym, co sami zamierzamy powiedzieć. Jeśli będziemy wyluzowani i zrelaksowani docenimy naszego rozmówcę, a on będzie słuchał tego, co mamy do powiedzenia, z większym zainteresowaniem. Jednym z najważniejszych elementów rozmowy jest słuchanie. Jest to podstawa naturalnej i niewymuszonej pogawędki. Nie należy jednak bać się swobodnych, spontanicznych wypowiedzi, warto mówić to, co w toku rozmowy samo przyjdzie nam do głowy.

Rozmowa zaliczana jest do udanych, kiedy nie trzymamy się ściśle planu i nie zastanawiamy się długo nad tym co powiedzieć. Kiedy już nie wiesz co oznajmić, spróbuj postawić się na miejscu swojego rozmówcy i wyraź to, co może czuć. Takie zachowanie na pewno sprawi, że poczujecie między sobą więź i staniecie się wobec siebie bliżsi. Pamiętaj, by odważnie wypowiadać swoje zdanie, gdyż liczą się słowa obu stron. Nawet jeśli trafisz na niezbyt wyrozumiałych rozmówców, nie zniechęcaj się. Bądź pewny siebie i śmiało wypowiadaj słowa. Aby dialog był pomyślny, powinieneś być na bieżąco z wiadomościami z kraju i ze świata. Dużo czytaj, nie tylko książki, ale i czasopisma i postaraj sobie wyrobić określone zdanie na niektóre tematy i miej dobre argumenty, aby je obronić.