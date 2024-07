Ugryzienia meszek są dokuczliwe, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Przyczyniają się do powstawania nieprzyjemnych dolegliwości w postaci zaczerwienienia, bólu, obrzęku i swędzenia.

Reklama

W sezonie letnim człowiek jest szczególnie narażony na ukąszenia przez różne owady. Ugryzienia przez meszki nietrudno jest rozpoznać, gdyż na skórze pojawia się charakterystyczny krwawiący ślad wraz z bolesnym obrzękiem.

Ugryzienie meszki – jak leczyć

Po ukąszeniu meszki warto jak najszybciej zastosować domowe sposoby na ukąszenia, gdyż ukąszenie może stać się przyczyną niebezpiecznych dla człowieka stanów zapalnych.

Zobacz także

Jedna z metod polega na zrobieniu okładu z octu lub sody oczyszczonej. Łyżkę octu/sody oczyszczonej rozpuszcza się w szklance zimnej wody. Gazę nasącza się roztworem i przykłada do uszkodzonej skóry.

Zastosowanie ma również okład z cebuli, która działa przeciwbakteryjnie.

Dobrym sposobem na zwalczenie zaczerwienienia i obrzęku jest kompres z wapna.

Działaniem odkażającym, łagodzącym ból, pieczenie i uciążliwe uczucie swędzenia cechuje się olejek lawendowy, zsiadłe mleko oraz okłady z ziół, zwłaszcza werbeny, tymianku i szałwii.

Alergia na jad meszek

W ślinie meszek znajdują się białka, peptydy i histamina, która najczęściej przyczynia się do powstawania obrzęku i uciążliwego swędzenia. Jednak u ludzi z nadwrażliwością na jad meszek może dojść do ciężkich reakcji alergicznych w postaci wstrząsu anafilaktycznego. Alergia na jad wytwarzany przez meszki jest związana z nieprawidłową, nadmierną reakcją układu immunologicznego na substancje wprowadzane do organizmu wskutek ukąszenia. Występują wtedy nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka oraz bóle i zawroty głowy.

Leczenie alergii na jad meszek

W leczeniu przeciwalergicznym u osób z nadwrażliwością na jad meszek wyróżnia się leczenie przyczynowe oraz objawowe. Pierwsze z nich polega na immunoterapii alergenowej, czyli odczulaniu. Po zastosowanym leczeniu ryzyko pojawienia się reakcji alergicznej zostaje zredukowane do 10 procent. Drugi sposób leczenia – objawowy, ma na celu łagodzenie stanu zapalnego skóry wokół miejsca ukąszenia. Pierwszym krokiem jest zastosowanie antyalergicznych leków przeciwhistaminowych. Ponadto stosuje się domowe sposoby na zwalczanie nieprzyjemnych dolegliwości.

Harara – choroba wywoływana przez meszki

Zagrożeniem dla człowieka związanym z ugryzieniem przez meszkę jest choroba Harara. Jest to zatrucie organizmu rozwijające się wskutek działania substancji uwalnianych wraz ze śliną owadów. Na rozwój choroby narażone są osoby będące w śpiączce alkoholowej oraz niemowlęta. W niektórych przypadkach może dojść do obrzęku płuc, co staje się przyczyną śmierci.