W większości wypadków pierwszym objawem wstrząsu anafilaktycznego jest wysypka (pokrzywka). Często w reakcji na alergen pojawia się też atak duszności. Szybkie udzielenie pomocy może uratować życie. Najważniejsze jest wstrzyknięcie adrenaliny.

Przyczynami wstrząsu anafilaktycznego mogą być ukąszenia owadów u osób uczulonych na ich jad. Do ataku może dojść także na skutek kontaktu z alergenem, np. zjedzenia orzechów przez osobę na nie uczuloną, a także zażycie leków, na które ma się uczulenie (np. penicyliny, aspiryny).

Objawy reakcji anafilaktycznej

Anafilaktyczna reakcja alergiczna występuje zwykle od 5 do 30 minut po kontakcie z alergenem, który trafia od razu do krwioobiegu (jad owadów, leki). Reakcja anafilaktyczna po zjedzeniu pokarmu, na który jest się uczulonym, może pojawić się nawet po kilku godzinach od zdarzenia, średnio występuje w ciągu dwóch godzin (zobacz badania).

W od 80 do 90 procent przypadków reakcja anafilaktyczna manifestuje się na skórze (zobacz badania). Około 70 procent osób ze wstrząsem anafilaktycznym odczuwa dolegliwości z strony układu oddechowego, a od 35 do 40 procent cierpi z powodu reakcji na alergen żołądka i jelit. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić również symptomy ze strony serca i naczyń krwionośnych (od 10 do 45 procent przypadków) oraz układu nerwowego (od 10 do 15 procent przypadków).

Objawy reakcji anafilaktycznej to:

pokrzywka (drobne, czerwone i swędzące bąbelki, jak po poparzeniu pokrzywą), rumień, świąd skóry,

duszenie się,

obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, rąk, nóg, niekiedy też błon śluzowych),

nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka,

spadek ciśnienia tętniczego krwi, ból głowy, zawroty głowy, utrata przytomności,

kaszel, kichanie, duszność, świszczący oddech, chrypka, ślinotok, łzawienie,

niepokój.

Silna reakcja na alergen nazywa się wstrząsem anafilaktycznym. Może on prowadzić do zgonu z powodu silnego obrzęku krtani i niedrożności dróg oddechowych, zaburzenia rytmu serca i jego martwicy niedokrwiennej (obumierania), zawału lub nagłego zatrzymania akcji serca.

Leczenie reakcji anafilaktycznej

Wstrząs anafilaktyczny wymaga natychmiastowej interwencji i udzielenia pomocy osobie, która go doznała. Należy odizolować uczulonego od alergenu. Następnie trzeba ocenić stan chorego i wezwać pogotowie. Alergicy mogą mieć przy sobie leki przygotowane na wypadek doznania wstrząsu anafilaktycznego – należy je podać. Konieczne jest wstrzyknięcie adrenaliny. Najlepiej wstrzyknąć ją w mięsień w przednio-bocznej części uda. Stan chorego monitoruje się do przyjazdu służb ratunkowych.

Leczenie reakcji anafilaktycznej o słabszym przebiegu również wymaga podania adrenaliny w taki sam sposób, jak we wstrząsie. Kolejnym krokiem w obu wypadkach jest zastosowanie leków przeciwhistaminowych, czyli antyalergicznych. Istotne jest również podanie tlenu i płynów.