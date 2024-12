10-letni syn byłej gwiazdy TVP trafił do szpitala. "Lekarze próbują ustalić, co to za choroba"

Karolina Pajączkowska, była dziennikarka TVP, zaniepokoiła fanów najnowszą relacją na Instagramie. Prezenterka wyznała, że jej 10-letni syn Nataniel został hospitalizowany z powodu poważnych dolegliwości zdrowotnych, które ujawniły się podczas rodzinnej podróży. Mimo licznych badań lekarze wciąż nie są w stanie ustalić, co wywołało objawy. Dziennikarka podziękowała za wsparcie i modlitwę.

Karolina Pajączkowska zyskała popularność jako dziennikarka pracująca w TVP Info oraz TVN24 BiS. W 2022 roku była korespondentką TVP relacjonującą wydarzenia z Ukrainy. W maju 2023 roku zakończyła współpracę z TVP, skupiając się na działalności w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem i spostrzeżeniami z fanami, którzy doceniają jej profesjonalizm i autentyczność. Właśnie oni teraz licznie wspierają ją w trudnych chwilach, bo jak się właśnie okazało Karolina Pajączkowska, przechodzi ciężki czas. Jej 10-letni syn Nataniel trafił do szpitala, po tym, jak podczas rodzinnej podróży na Małe Antyle pojawiły się u niego poważne objawy chorobowe. Po powrocie do Polski stan zdrowia chłopca wymagał hospitalizacji w specjalistycznym szpitalu zakaźnym.

Moi drodzy, ostatnio zniknęliśmy z social mediów. Mój syn zachorował kilka dni temu podczas naszej podróży po Małych Antylach. Wróciliśmy do Polski i przebywamy w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Lekarze próbują ustalić, co to za choroba i wyleczyć Nataniela.

- przekazała Pajączkowska.