Marcin z "Rolnik szuka żony" wybrał się na randkę z Magdą, ale zanim to zrobił, zdecydował się pożegnać jedną z kandydatek. Rolnik nie ukrywał, że między nim a Roksaną nic nie zaiskrzyło i chce skupić się na Annie i Magdalenie.

Serce i głowa podpowiada mi, że najbliżej mi jest do Ani i do Magdy.

Jak decyzję Marcina przyjęła Roksana? Obyło się bez dramatycznego opuszczenia gospodarstwa?

Widzowie 11. edycji "Rolnik szuka żony" w końcu są świadkami pierwszych poważnych decyzji uczestników. Jako pierwszy to właśnie Marcin postanowił pożegnać jedną ze swoich kandydatek. Po tym, jak zaprosił Roksanę na spacer, szybko przeszedł do tematu rozmowy i otwarcie przyznał, że chciałby podziękować jej za przyjazd na gospodarstwo, ale ostatnie dni planuje spędzić już w towarzystwie Ani i Magdy.

Marcin nie ukrywał, że jest lekko zestresowany rozmową, ale Roksana pozytywnie go zaskoczyła, a wręcz użył słowa: "zaimponowała" swoim spokojem i tym, z jaką klasą pożegnała się zarówno z rolnikiem, jak i pozostałymi kandydatkami.

Jak wiadomo, w poprzednich edycjach zdarzały się naprawdę burzliwe odejścia, jak chociażby Anny, kandydatki Waldemara. Tym razem Roksana pozytywnie zaskoczyła Marcina, który podsumował ją słowami: jest bardzo mądrą, fajną i bystrą dziewczyną, ale kierowałem się tutaj uczuciami. Nic nie zaiskrzyło bardziej. W myślach mam Anię i Magdę.

Po tym, jak Roksana opuściła gospodarstwo Marcina, rolnik wybrał się na randkę z Magdą, która już od początku oczarowała go w pięknej kobiecej sukience. Potem było jeszcze goręcej. Kandydatka rolnika szczerze odpowiedziała na pytanie o założenie rodziny, ale nie chciała mówić nic na temat dzieci, choć Marcin nie ukrywa, że chciałby zostać ojcem:

Myślę, że tak. Nawet jak dziś rysowałam, to gdzieś mi to przyszło do głowy. Dwa i to be continue…. Nie wiadomo. I takie trzy kropeczki, nie wiadomo, co się podzieje.

wyznała Magda