Finał 9. edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami, a przed szukającymi miłości rolnikami i piękną rolniczką jeden z najtrudniejszych wyborów. Czy charyzmatyczna Klaudia odeśle do domu Valentyna, a może to Konrad będzie musiał pożegnać się z dalszą nadzieją na wymarzony związek? Najnowsza randka sprawiła, że Valentyn zaczął poważnie obawiać się o swoją pozycję. "Rolnik szuka żony 9": Valentyn rozczarowany rozmową z Klaudią Na gospodarstwie u Klaudii z "Rolnik szuka żony 9" pojawiło się trzech kandydatów - Konrad, Kamil oraz Valentyn. I choć każdy z nich zaciekle walczył o względy blond piękności, to zgodnie z nieubłaganymi zasadami programu, rolniczka była zmuszona do odesłania jednego z nich do domu. Ostatecznie to Kamil musiał pożegnać się z gospodarstwem Klaudii z "Rolnik szuka żony" , a w grze o wszystko pozostało już tylko dwóch rywali. Jak się okazuje, choć na początku Valentyn tryskał optymizmem i pewnością siebie, to ostatnie wydarzenia sprawiły, że chłopak znacznie stracił swój entuzjazm, a podczas najnowszej randki z rolniczką przyznał wprost: - Bardzo źle spałem. Miałem taki sen, że jadę stąd - wyznał Valentyn w rozmowie z Klaudią. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Mateusz wydał oświadczenie: "Oglądam i widzę swoje wady" I gdy wydawało się, że rolniczka zacznie pocieszać swojego kandydata, ta zasiała w nim jeszcze większą niepewność. - Podjęłam decyzję, może nawet wczoraj - wyznała Klaudia. - Wolałbym usłyszeć decyzję po tej rozmowie. Najważniejsze, żebyś była zadowolona. A jesteś? - Zdecydowanie tak. Valentyn jednak nie zamierzał się poddawać i starał się dopytać Klaudię, czy gdyby go wybrała, mogłaby zaakceptować dzielącą ich odległość. - Na początek...