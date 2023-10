Marina i Wojciech Szczęsny są już parą od 10 lat, natomiast od siedmiu są małżeństwem. Doczekali się także synka Liama. Okazuje się, że ze strony Wojciecha Szczęsnego była to miłość od pierwszego wejrzenia. Marina zdradziła nam, co przyszły maż powiedział jej na pierwszym spotkaniu. To mogło się skończyć różnie.

Reklama

Marina o pierwszej randce z Wojciechem Szczęsnym

Marina spełniła marzenie i zadebiutowała na festiwalu w Opolu. Tego dnia towarzyszył jej Wojciech Szczęsny i mały Liam. Okazuje się, że wydarzenie zbiegło się z wyjątkową datą w ich życiu. Dokładnie 10 lat temu Marina i Wojciech Szczęsny poznali się. Z tej okazji podpytaliśmy Marinę o nieco szczegółów z początków związku. Okazuje się, że pierwsza randka Mariny i Wojciecha Szczęsnego przebiegała dość zaskakująco. Wokalistka nie mogła uwierzyć, w to co odważył jej się powiedzieć sportowiec.

Pierwsza randka a on takie coś wyjeżdża, w ogóle szok.

Wojciech Szczęsny postawił wszystko na jedną kartę. Mało, który mężczyzna odważyłby się na taki krok. Zobaczcie, czym zaskoczył Marinę i jaka była jej reakcja. Wokalistka opowiedziała nam również o łączeniu obowiązków zawodowych z byciem mamą. Mały Liam w końcu zrobił furorę za kulisami festiwalu w Opolu. Zobaczcie nasze wideo.

Reklama

Zobacz także: Marina o wsparciu Wojciecha Szczęsnego i Liama! "Wzruszyłam się na koniec"