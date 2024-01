Ania i Kuba poznali się w 10. edycji popularnego show TVP i choć nie od razu między nimi zaiskrzyło, teraz tworzą zgodny związek, który niebawem będzie miał szansę przejść na zupełnie inny etap. Już za kilka miesięcy rolniczka i jej partner zostaną bowiem rodzicami. Tymczasem Ania z "Rolnika" zaskoczyła wszystkich, nazywając narzeczonego "mężem"! Czyżby wzięli ślub w tajemnicy?

Ania z "Rolnik szuka żony" mówi o Kubie: mąż!

Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski to para, której znajomość rozwinęła się błyskawicznie po zakończeniu emisji "Rolnik szuka żony". W Boże Narodzenie, zaledwie kilka miesięcy po zapoznaniu, para ogłosiła, że spodziewa się dziecka i zaręczyła się. Syn pary przyjdzie na świat już za kilka miesięcy, a fani niejednokrotnie dopytywali rolniczkę o ślub. Czy teraz Ania raz na zawsze rozwieje wątpliwości fanów?

W niedzielny wieczór Anna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fanów relacją na InstaStories. Rolniczka opublikowała kadr z randki z Jakubem - para wybrała się na wspólną kolację. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Ania nazwała Kubę ... mężem!

Randka z mężem - napisała Ania z ''Rolnika'' na Instagramie.

Instagram @ania.derbiszewska, @jakub_manikowski

Ukochany Ani z "Rolnika" postanowił jednak szybko rozwiać wątpliwości internautów i rozładował całą sytuację w typowy dla siebie sposób, czyli za pomocą żartu. Narzeczony rolniczki krótko skwitował jej wyznanie:

Jako mąż czy nie mąż? Kocham wciąż - napisał Kuba z ''Rolnika'' w nawiązaniu do zdjęcia na profilu Ani.

Instagram @ania.derbiszewska, @jakub_manikowski

Wszystko wskazuje na to, że wypowiedź rolniczki nawiązująca do ślubu z narzeczonym mogła być jedynie formą żartu. Jakiś czas temu, podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, Ania z "Rolnika" opowiedziała o planach dotyczących ślubu. Rolniczka stanowczo twierdziła wówczas, że para nie planuje uroczystości do czasu porodu.

Ślub zdecydowanie po porodzie - deklarowała zaledwie kilka tygodni temu Ania z ''Rolnika''.

Czyżby rolniczka tak szybko zmieniła zdanie i postanowiła stanąć jednak na ślubnym kobiercu? Jeśli to prawda, obserwatorzy profilu rolniczki na Instagramie z pewnością dowiedzą się tego jako pierwsi!

