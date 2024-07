Pozycja 69 jest opcją dla tych partnerów, którzy lubią pieszczoty ustami i językiem. Rozkosz z nich jest największa, kiedy kobieta i mężczyzna czerpią ją w tym samym czasie – aktywizacja obydwojga wzmaga podniecenie i dzięki temu wpływa na intensywność doznań.

Co to jest 69?

69 to nazwa jednej z technik seksu oralnego. Obrazuje ona ułożenie ciał kochanków, które podczas stosunku są położone względem siebie jak cyfry 6 i 9. Pozycja ta zakłada jednoczesne pieszczenie się przez partnerów za pomocą języka i ust metodą fellatio i cunnilingus. Pierwsza z nich oznacza stymulację penisa, druga – pobudzanie łechtaczki, warg sromowych i okolic pochwy. Pozycja 69 daje możliwość pieszczenia także okolic odbytu (annilingus), jeśli tylko partnerzy mają na to ochotę.

Jakie ułożenie wybrać?

Istnieje kilka wariantów pozycji 69, a ich wybór zależy w głównej mierze od aktywności fizycznej kochanków i ich wagi. Najprostszą jest pozycja boczna, najbardziej klasyczną – leżąca z kobietą na górze, natomiast najtrudniejszą – stojąca. Można jeszcze kochać się na leżąco, ale kiedy to partner jest na górze, na siedząco i w pozycji klęczącej. Pozycja boczna jest bardzo wygodna, bo nie wymaga wysiłku fizycznego i zastanawiania się nad wagą kochanka. Kiedy partner lub partnerka znajdują się na górze, trzeba natomiast wziąć pod uwagę, czy któreś z nich, przygniatając ciałem drugie, nie będzie zbyt dużym obciążeniem. W tej pozycji bardzo ciężko się kontrolować, więc może dojść do nieumyślnego przyduszenia. Pozycje stojąca, siedząca i klęcząca są przeznaczone dla par, w których mężczyzna jest bardzo silny i sprawny fizycznie, a kobieta – lekka i drobna. Intensywność doznań we wszystkich tych ułożeniach jest zbliżona.

69 – pozycja leżąca klasyczna krok po kroku

Partner układa się na wznak i lekko rozchyla uda.

Partnerka rozchyla szeroko nogi, klęka nad partnerem tak, aby jej genitalia znajdowały się bezpośrednio ponad jego twarzą i opiera ręce o łóżko po obu stronach bioder mężczyzny.

Partnerka bierze do ust penisa partnera – może go stymulować dowolnie: lizać, ssać, a nawet lekko podgryzać. Wykonuje przy tym ruchy głową w przód i w tył. Najlepiej jeśli nie zapomina o przy tym jądrach, które są równie czułe na pieszczoty.

Partner w tym samym czasie pieści językiem wargi sromowe, łechtaczkę i wejście do pochwy.

Pozycje: leżąca odwrócona, boczna, stojąca, klęcząca i siedząca

Inne pozycje 69 opierają się na tym samym schemacie, co pozycja leżąca klasyczna. Różnią je pierwsze dwa kroki, które opisują sposób, w jaki należy się ułożyć. W pozycji leżącej odwróconej wygląda to identycznie jak w leżącej klasycznej, z tą tylko różnicą, że partnerka i partner zamieniają się miejscami i to mężczyzna zajmuje pozycję na górze. Ważne jest tutaj delikatność – partner musi dbać o to, aby po pierwsze nie przygniatać zbyt mocno kochanki, a po drugie – nie wykonywać zbyt gwałtownych ruchów, gdyż w tym ułożeniu penis może powędrować naprawdę daleko w głąb gardła kobiety. Pozycję boczną rozpoczyna się natomiast od ułożenia partnerów na boku. Głowy mają być zwrócone w przeciwnych kierunkach, a nogi rozchylone tak, by dostęp do narządów płciowych był swobodny. Pozycja klęcząca, stojąca i siedząca wymagają, aby mężczyzna utrzymywał ciężar ciała kochanki swoim tułowiem. W pierwszej z nich partner klęka (lepiej wtedy wybrać podłogę, a nie łóżko), partnerka zaś wsuwa głowę między jego uda, nogami oplata mu szyję, a rękami przytrzymuje się pleców. Nogi partnerki podobnie układają się w przypadku pozycji 69 siedzącej, z tym że partner wówczas siedzi z lekko rozchylonymi udami. Najtrudniej przyjąć pozycję stojącą, dlatego najlepiej zacząć od siedzącej. Kiedy partnerka zaplecie już swoje nogi wokół szyi, można się podnieść.

Najlepiej, aby pozycje partnerów w trakcie seksu były zmieniane – to podgrzewa atmosferę w sypialni i urozmaica doznania.