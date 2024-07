Sos tabasco można przyrządzić z papryczek chili, octu winnego, soli oraz suszonej papryki. Ten bardzo ostry sos to doskonały dodatek dla mięs i zup. Jest on także składnikiem popularnych drinków.

Reklama

Nazwa „tabasco” jest zastrzeżona. Sos o tej nazwie może produkować tylko firma McIlhenny Co. z Luizjany na Południu Stanów Zjednoczonych. Przepis podany w naszym artykule będzie więc raczej przepisem na sos à la tabasco.

Zastosowanie sosu tabasco

Ostry, wyciskający łzy z oczu sos tabasco, to popularny dodatek do dań kuchni meksykańskiej, kuchni tex-mex, czyli kuchni pogranicza Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Można używać go między innymi do marynowania mięs, przyprawiania dań mięsnych, dań z fasolą, dodawać do zup i sosów. Tabasco uratuje dania, których smak po przygotowaniu okazał się zbyt mdły. Wystarczy kilka kropel tego sosu, żeby dodać wyrazistego smaku każdej potrawie. Tabasco jest również składnikiem popularnych drinków: Krwawej Mary oraz wściekłego psa.

Jak zrobić w domu sos tabasco

Składniki (na ok. 200-250 ml sosu):

Zobacz także

150 g papryczek chili,

150 ml octu winnego,

2 łyżki suszonej czerwonej papryki (słodkiej, ostrej lub pół na pół),

1 łyżka soli.

Czas przygotowania: 20 minut + 3 dni w lodówce + 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Papryczki chili pokrój drobno.

Włóż papryczki do słoika, zasyp solą, słoik zamknij.

Słoik wstaw do lodówki na 3 dni.

Po 3 dniach dokładnie zblenduj papryczki.

Masę, która powstanie z papryczek, przełóż do rondelka, dolej wino i dodaj suszoną paprykę.

Zamieszaj i zagotuj.

Przetrzyj ugotowaną masę przez sito.

Gorący sos zamknij w buteleczce lub słoiku.

Smacznego!