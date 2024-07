Jak zrobić domowy sos winegret?

Sos winegret (z języka francuskiego vinaigre znaczy ocet) to klasyczny sos do sałatek, a jego samodzielne przygotowanie jest proste i zajmuje zaledwie kilka minut. Dodatkowo można eksperymentować ze smakiem i w zależności od przeznaczenia sosu można zrobić go w wersji tradycyjnej lub słodko-kwaśnej. Również dodatki (na przykład musztardę, czosnek, miód, zioła) do smaku można wybierać wedle własnego uznania. Bazą do sosu winegret jest oliwa, ocet, sól i pieprz.