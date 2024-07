Marynata do golonki nadaje całej potrawie niepowtarzalny smak. Danie nie jest trudne w przygotowaniu i nadaje się na każdą okoliczność, imprezę, grilla, urodziny czy niedzielny obiad.

Golonka w marynacie miodowo cytrynowej - jak ją zrobić?

Składniki na golonkę:

golonka indycza,

sok z cytryny,

skórka od cytryny ,

, miód,

pieprz,

sól,

olej.

Składniki na marynatę:

rozmaryn,

tymianek,

czosnek,

sól,

pieprz,

oliwa czosnkowa.

Sposób przygotowania:

Golonki indycze dokładnie umyj i osusz, najlepiej za pomocą ręcznika papierowego. Przez praskę przepuść czosnek, wymieszaj z rozmarynem, solą, pieprzem, tymiankiem i oliwą czosnkową. Do smaku możesz dodać odrobinę musztardy. Całość dokładnie wymieszaj i marynatą natrzyj dokładnie mięso, po czym wstaw je na noc do lodówki. Kolejnego dnia wymieszaj ze sobą sok z cytryny, skórkę od cytryny, oliwę czosnkową i miód. Wyjętą z lodówki golonkę przełóż do naczynia żaroodpornego i zalej ją przygotowanym "sosem". Szklane naczynie przykryj pokrywą i wstaw do piekarnika na około 60 minut na 180 stopni. Podczas pieczenia obracaj mięso co 15 minut i oblewaj powstałym tłuszczem. Mięso możesz podawać z ulubionym pieczywem lub ugotowanymi ziemniakami.

Smacznego!

