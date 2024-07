Przecier z papryki i pomidorów oraz z papryki i chili jest wspaniałym dodatkiem do sosów, zup i makaronów. Sprawdza się również jako smarowidło do kanapek i wyśmienicie smakuje z zapiekanym serem.

Do przygotowania paprykowego przecieru najlepiej użyć papryki czerwonej, ponieważ jest najbardziej aromatyczna. Ważne jest, by do przygotowania przecierów używać garnka z grubym dnem, dzięki temu nic się nie przypali. Tego typu przetworów nie trzeba pasteryzować.

Paprykowo-pomidorowy przecier do słoików na zimę – przepis

Składniki (na około 7 słoiczków 200 ml):

2 kg czerwonej papryki,

1,5 kg bardzo dojrzałych pomidorów,

½ kg cebuli,

łyżeczka cukru,

pół szklanki octu spirytusowego,

pół szklanki oleju rzepakowego,

1 czubata łyżka soli kamiennej,

4 liście laurowe,

10 ziaren kolorowego pieprzu.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 3 godziny

Sposób przygotowania:

Pomidory sparz wrzątkiem i obierz ze skórek. Pokrój w ósemki.

Paprykę umyj dokładnie, wydrąż gniazda nasienne, białe włókna i pokrój w ćwiartki.

Cebulę obierz i posiekaj drobno.

W garnku z grubym dnem rozgrzej olej i zeszklij cebulę, dodaj pozostałe warzywa i duś pod przykryciem przez około 30 minut, mieszając od czasu do czasu.

Po tym czasie dodaj liście laurowe, pieprz, ocet, cukier i sól. Zredukuj ilość płynu mniej więcej o połowę, podgrzewając całość na wolnym ogniu bez pokrywki, do uzyskania konsystencji przecieru, czyli około 1,5 godziny.

Usuń liście laurowe i jeszcze gorący przecier przełóż do wyparzonych wcześniej (gorącą wodą lub w piekarniku) słoiczków i mocno zakręć.

Odstaw do góry dnem do wystudzenia.

Przecier paprykowo-pomidorowy przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu, a po otwarciu słoika – w lodówce. Dodatek pomidorów sprawia, że przecier ten jest wyśmienitym składnikiem sosu bolońskiego i zupy krem.

Smacznego!

Przecier z papryki, czosnku i chili – przepis

Składniki (na około 20 słoiczków o pojemności 200 ml):

3 kg papryki czerwonej,

200 g sproszkowanego chili,

500 ml oleju rzepakowego,

pół szklanki cukru,

2 łyżki soli kamiennej,

pół szklanki octu jabłkowego,

500 g koncentratu pomidorowego,

2 główki czosnku.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 60 minut

Sposób przygotowania:

Paprykę umyj dokładnie, wydrąż gniazda nasienne, białe włókna i zmiel w maszynce do mięsa.

W rondlu z grubym dnem rozgrzej olej, dodaj paprykę, koncentrat pomidorowy, sól, przeciśnięty przez praskę czosnek i gotuj pod przykryciem przez około 15 minut.

Po tym czasie dodaj ocet, cukier i chili. Gotuj jeszcze na wolnym ogniu przez około 5 minut.

Jeszcze gorący przecier przełóż do wyparzonych wcześniej (gorącą wodą lub w piekarniku) słoiczków i mocno zakręć.

Odstaw do góry dnem do wystudzenia.

Ostro-słodki przecier paprykowy jest doskonałym dodatkiem do pizzy i makaronu. Sprawdza się również jako sos do dań z grilla i ziemniaczanych zapiekanek.

Smacznego!