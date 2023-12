Wielu widzów TVP, którzy przez lata oglądali największe hity stacji nie mogło pogodzić się z odejściem Grażyny Torbickiej, która w 2016 roku pożegnała się z Telewizją Polską. Jako niekwestionowana ikona dziennikarstwa prezenterka dała się poznać widzom m.in. w kultowym programie "Kocham kino". Teraz jednak okazuje się, że Torbicka ma rozważać powrót na ekrany!

Grażyna Torbicka wraca do TVP? Wiele na to wskazuje

Po niedawnych wyborach parlamentarnych i zmianie władzy, coraz częściej mówi się o tym, że polityczne roszady znajdą swoje odzwierciedlenie również w mediach. Faktycznie, o zmianach personalnych w Telewizji Polskiej jest ostatnio coraz głośniej - te jednak mają dotyczyć nie tylko potencjalnych zwolnień, ale i powrotów!

Jak podaje "Plotek", powrót do TVP ma rozważać jedna z wielkich gwiazd stacji, Grażyna Torbicka! Rozmowy na ten temat miały się już rozpocząć.

Grażyna Torbicka była na Gali Rozdania Nagród Filmowców Polskich. Rozmawialiśmy z nią w kuluarach i ona mówiła, że wraca do TVP. Twierdziła w kółeczku, że jest po kilku rozmowach i jej cykl o kinie wróci. Bardzo jest tym podekscytowana - podaje informator ''Plotka''.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, istnieje szansa, że uwielbiany przez widzów program "Kocham kino" powróci do Telewizyjnej Dwójki. Grażyna Torbicka gościła widzów i opowiadała im o filmie przez ponad 30 lat! Wielu fanów TVP2 z pewnością ucieszyłaby taka wiadomość.

Gdy w 2016 roku Grażyna Torbicka odchodziła z TVP, tłumaczyła swoją decyzję "potrzebą nabycia innej perspektywy". Dopatrywano się jednak w jej wyborze również powodów politycznych związanych ze zmianą władzy.

Po 31 latach pracy w Programie 2 TVP poczułam, że to dobry moment by spojrzeć na świat z innej perspektywy - mówiła w 2016 roku Grażyna Torbicka.

Jak się okazuje, potencjalny powrót Grażyny Torbickiej do TVP to niejedyne zaskoczenie, które stacja serwuje widzom w ostatnim czasie. Dopiero co okazało się, że do Telewizji Polskiej z TVP przechodzi Joanna Dunikowska-Paź. Głośno było również o powrocie związanego przez lata z "Teleekspresem" Macieja Orłosia.

Myślicie, że nowy rok faktycznie przyniesie prawdziwą rewolucję w murach i ramówce Telewizji Polskiej?

