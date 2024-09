Podczas randki Marcina i Pauli w "Rolnik szuka żony" od początku coś nie grało. Rolnik z niedowierzaniem spoglądał na zdjęcia z listu i na siedzącą przed nim kobietę, nie do końca przekonany czy to ta sama osoba. Mimo wszystko dał jej szansę podczas rozmowy, ale na koniec przed kamerami powiedział wprost, że Paula nie była z nim szczera. Kobieta miała inne wrażenia po spotkaniu i do siedzących kandydatek powiedziała wprost:

Wkurzył mnie powiedziała Paula

Niezręczna rozmowa Marcina z "Rolnik szuka żony" z kandydatką

Marcin z "Rolnik szuka żony" 11 był bardzo zadowolony z randek i większość spotkań przebiegła w miłej atmosferze. Rolnik poważnie myśli o budowaniu przyszłości i nie ukrywa, że od kobiety wymaga szczerości. Niestety jedna z randek nie do końca się udała. Chodzi o spotkanie z Paulą. Kiedy kobieta przywitała się z rolnikiem, zapytał ją wprost, czy nadesłane zdjęcia są aktualne, bo w końcu siedziała przed nim osoba, które nie do końca przypominała tę ze zdjęć. Paula przyznała, że tak są aktualne i ostatecznie oboje dyplomatycznie doszli do wniosku, że może wygląda inaczej przez kolor włosów.

To jest świeże zdjęcie? - zapytał Marcin, a Paula odpowiedziała wprost: Tak, a co?

Uczestniczka nie ukrywa, że pytanie Marcina wprawiło ją w zakłopotanie i podkreśliła, że to są aktualne zdjęcia. Pytanie rolnika było w pełni zasadne, bo Paula na żywo wyglądała nieco inaczej niż na nadesłanych fotografiach.

Uważam, że nie była do końca ze mną szczera. Nie patrzyła mi w oczy, uciekała gdzieś wzrokiem. powiedziała na koniec rolnik

Internauci natychmiast zareagowali i stoją zdecydowanie po stronie Marcina. Niektórzy piszą wprost, że tak naprawdę to rolnik w pewnym sensie został wprowadzony w błąd i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Fani programu są też pod wrażeniem tego, w jaki sposób Marcin z "Rolnik szuka żony" wybrnął z tej niezręcznej sytuacji i do końca zachował klasę.

Wkurzył ją pytaniem o włosy?? A nie wkurzyło Cię dziewczyno wysyłanie nieaktualnego zdjęcia i okłamywanie od samego początku? napisała wprost jeden z internautów

Niech ona się cieszy, że zachował kulturę i nie powiedział wprost tego, co miał na myśli...A ona serio przekonana, że to fryzura ..

Pani Paulina jest bardzo ładna kobieta, niestety sytuacja ze zdjęciami wyszła kiepska. I też uważam ze Pan mimo wszystko zachował kulturę i klasę i szacunek mu za to.

W komentarzach dostało się Pauli za to, że zdaniem niektórych internautów już na początku znajomości nie była fair wobec rolnika. To jeszcze nie wszystko! Okazało się, że kandydatka Marcina od wielu lat była aktywną uczestniczką portalu randkowego. Na jednym ze zdjęć w serwisie randkowym pozuje nawet w tej samej ciemnozielonej sukience, w której pojawiła się na randce z rolnikiem.

I w 'ogłoszeniu' i w telewizji w tej samej sukience

Pani oburzyła, że kłamstwo tak szybko wyszło na jaw