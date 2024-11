Prywatna rozmowa księżnej Kate wyciekła do sieci. To, co powiedziała, wprawiło mnie w osłupienie

Księżna Kate powróciła do publicznych obowiązków po przebytej chemioterapii. Podczas obchodów Dnia Pamięci doszło do wzruszającej rozmowy pomiędzy nią a księżną Zofią. Wymiana zdań zarejestrowana przez media, rzuca światło na aktualny stan zdrowia Kate i jej emocje związane z powrotem do obowiązków.

Aaron Chown/Press Association/East News