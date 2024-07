Pieszczoty dla niej to rodzaj seksualnego masażu. Dotyk miejsc intymnych i sfer erogennych ma pobudzić partnerkę lub doprowadzić ją do orgazmu. Podczas stymulacji pochwy warto korzystać z gadżetów erotycznych i lubrykantów.

Tak jak w przypadku mężczyzn, tak i u kobiet stosunek seksualny nie jest jedyną drogą do osiągnięcia orgazmu. Namiętne pieszczoty i stymulacja czułych miejsc mogą okazać się sposobem na orgazm.

Pieszczoty dla niej, czyli jak masować pochwę?

Kluczem do kobiecego orgazmu są pieszczoty pochwy. Pochwa powinna być wilgotna, dopiero wtedy należy rozpocząć pieszczoty (stymulacja suchej pochwy może sprawiać ból). Podstawową zasadą jest przygotowanie kobiety do pieszczot. Najpierw trzeba dotykać wewnętrznej strony ud. Masować je i posuwistym ruchem dłoni zbliżać się w kierunku pochwy. Ważna jest rytmiczność. Pochwę należy pieścić palcem, kolejno wkładając go i wysuwając. Dodatkowo kciukiem można masować łechtaczkę, a czubkami palców wewnętrzne ścianki pochwy. Do masażu można także wykorzystać gadżety erotyczne takie jak: dilda, wibrator lub kulki. Silnych doznań dostarczy także lizanie i masowanie językiem. Można też lekko ją ssać. Skóra w tym miejscu jest wyjątkowo wrażliwa. Zbyt agresywny ruch może powodować ból, dlatego podczas pieszczot pochwy trzeba zachować szczególną ostrożność.