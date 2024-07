Pieszczoty dla niej mogą doprowadzić partnerkę do orgazmu lub być wstępem do stosunku seksualnego. Masaż łechtaczki to jedna z ulubionych form pieszczot seksualnych. Doznania można potęgować unosząc lekko biodra kobiety w górę.

Jak pieścić łechtaczkę?

Większość kobiet przyznaje, że jedną z ulubionych form pieszczot seksualnych jest stymulacja łechtaczki. Umiejętnie pieszczona łechtaczka może doprowadzić kobietę do rozkoszy lub stać się elementem gry wstępnej i przygotowaniem do stosunku. Przygotowanie łechtaczki do pieszczot polega na delikatnym masowaniu zwilżonymi (kremem, lubrykantem lub śliną) opuszkami palców. Masaż powinien stawać się coraz bardziej intensywny, a jego tempo może wzrastać.

Największą rozkosz przynoszą pieszczoty językiem. Wargi sromowe należy rozsunąć palcami i naprężonym językiem lizać srom. Ruchy mogą być dowolne, okrężne, poziome lub pionowe. Ważne, aby wykonywać je usztywnionym językiem, wówczas dotyk będzie przypominał ruchy penisa. W trakcie stymulacji łechtaczka twardnieje – podobnie jak penis ulega erekcji. Pieszczoty łechtaczki (można ją wyczuć poniżej spojenia łonowego, przypomina stwardniały guziczek) powinny być wykonywane delikatniej niż pieszczoty sromu. Dopiero w chwili, gdy łechtaczka zaczyna się unosić lekko w górę dobrze zwiększyć intensywność pieszczot. Można poruszać językiem w górę i w dół. Zwiększać tempo i przerywać pieszczoty na krótką chwilę. Potem masaż powinien być mocniejszy niż poprzednio. Ustami ułożonymi w kształt litery „o” można ssać łechtaczkę. Pieszczoty przyniosą jeszcze więcej doznań, jeśli uda partnerki zostaną uniesione lekko w górę.