Robert i Anna Lewandowscy postanowili wykorzystać uroki zimy i wybrali się razem ze swoimi córkami do Andory. Relacja z ich górskiej wyprawy pojawiła się w mediach społecznościowych i wygląda na to, że rodzina całkiem nieźle się bawi. A my przecieramy oczy ze zdumienia, jak świetnie Klara jeździ na nartach. Musicie to zobaczyć!

Anna i Robert Lewandowscy szaleją w górach

Od kiedy Robert Lewandowski podpisał kontrakt z FC Barceloną, razem z żoną i córkami mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Piłkarz jest pochłonięty treningami i meczami, natomiast Anna Lewandowska skupia się na swoich biznesach oraz nowej miłości, którą jest bachata. Para nie może narzekać na brak zajęć, ale w szale tych wszystkich obowiązków postanowili znaleźć czas na odpoczynek. Lewandowscy wybrali się w słynącą z pięknych górskich krajobrazów Andorę, gdzie postanowili razem ze swoimi córkami pojeździć na nartach.

Anna Lewandowska pochwaliła się na swoim Instagramie 6-letnia Klarą i 3-letnia Laurą, które już śmigają na nartach. Klara rozpoczęła naukę jazdy na nartach już w przedszkolu, gdy jeszcze Lewandowscy mieszkami w Niemczech, a Robert był zawodnikiem Bayern Monachium.

Dostałam setki pytań o narty w przedszkolu. Mamy 50 min w góry od Monachium. Tutaj niektóre przedszkola proponują zajęcia dodatkowe np. basen, czy narty z instruktorami. Dzieci wyjeżdżały rano na zajęcia, a wracały ok. 15:30. To były zajęcia trwające 5 dni — pisała Anna Lewandowska w sieci w 2022 roku.

Wygląda na to, że lekcje się opłaciły, ponieważ Klara świetnie sobie radzi w górach, nawet upadki ją nie zniechęciły. Jesteśmy pod wrażeniem!

Internauci są zachwyceni relacją Lewandowskich z ich podróży do Andory. Wiele osób życzy im nie tylko udanego urlopu, ale również są zachwyceni ich relacjami.

Udanego odpoczynku

Super rodzinka

Z przyjemnością się Was ogląda aktywna rodzinka — piszą internauci.

A wy śledzicie zimową wyprawę Lewandowskich?

