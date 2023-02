Joanna Opozda i Antoni Królikowski chcą unieważnić ślub kościelny? Według najnowszych doniesień "Super Expressu" para, która planuje rozwód cywilny, zastanawia się już nad kolejnym rozwodem- tym razem kościelnym. Ewentualne unieważnienie ślubu skomentował ksiądz, który stanowczo ocenił zachowanie Antoniego Królikowskiego. Duchowny wbił szpilę aktorowi! Będzie rozwód kościelny Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego? Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub w sierpniu 2021 roku. Para powiedziała sobie sakramentalne tak w kościele św. Wojciecha w Warszawie, a zdjęcia z uroczystości obiegły wszystkie media. Kilka miesięcy później na świecie pojawiło się ich dziecko, syn Vincent. Niestety, kilka dni po narodzinach chłopca portal Pudelek.pl poinformował, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się. Dziś wiemy już, że para definitywnie zakończyła swój związek i teraz Opozda i Królikowski czekają na rozwód. Według najnowszych doniesień "Super Expressu" Joanna Opozda i Antni Królikowski zastanawiają się również nad unieważnieniem ślubu kościelnego. Sprawę skomentował ksiądz Janusz Koplewski, który wbił szpilę Antoniemu Królikowskiemu. Tutaj widzę niestety brak odpowiedzialności. Po co był ten ślub? Antoni nie wiedział, co przysięgał? Wiara opiera się na czynach, a nie na słowach. To nie jest tak, że ślubuje się jedno, a robi się drugie- dziennik cytuje księdza Janusza Koplewskiego. Zobacz także: Joanna Opozda po raz pierwszy pokazała fragment twarzy synka. Jest do niej podobny? Według informacji dziennika Joanna Opozda i Antoni Królikowski mają spore szansę, żeby oficjalnie unieważnić ślub kościelny. Jeśli w chwili ślubu kościelnego, dla jednej ze stron nie ma on znaczenia, a ślubowanie jest nieszczere, małżeństwo można uznać za...