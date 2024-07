Gotowanie jajek na twardo wydaje się proste, bo nie trzeba pilnować czasu gotowania z taką dokładnością jak w przypadku jajek na miękko. Wbrew pozorom jednak ważne jest, jak długo gotujemy jajka na twardo. Czasu gotowania należy pilnować, by wygląd jajek po przekrojeniu nie odstraszał sinymi obwódkami wokół żółtka. Nie bez wypływu na wygląd jajek na talerzu jest też metoda ich gotowania – w bardzo prosty sposób można sprawić, by skorupka łatwo odchodziła i nie powodowała trudności w obieraniu.

Gotowanie jajka na twardo – krok po kroku

1. Włóż jajka do garnka i zalej taką ilością wody, żeby w całości je zakryła.

2. Osól wodę (wsyp 1 lub 2 łyżeczki soli), aby obniżyć ryzyko pęknięcia skorupki podczas gotowania, a przy tym sprawić, by łatwo odchodziła od jajka po ugotowaniu.

3. Gotuj na średnim ogniu aż do osiągnięcia temperatury wrzenia. Od tego czasu jajka powinny się gotować przez 8 min. Przetrzymanie ich w wodzie może spowodować, że po przekrojeniu wokół żółtka będą widoczne sine obwódki.

4. Po ugotowaniu zahartuj jajka zimną wodą. Będą już gotowe do jedzenia, ale jeśli chcesz je pokroić, np. do sałatki, poczekaj aż całkowicie ostygną, bo pokrojeniu na ciepło będą się rozpadać na jeszcze drobniejsze kawałki.

Smacznego!

