Przepis na apetyczne jajka w sosie musztardowym

Jajka w sosie musztardowym dziś są daniem zapomnianym. Niesłusznie, bo choć kojarzą się z szarą i trudną rzeczywistością PRL-u, kiedy to na sklepowych półkach straszyły tylko ocet i musztarda, to jednak taka przystawka jest nie tylko smaczna, ale też łatwa do przyrządzenia. Jajka z dodatkiem musztardy przestają być mdłe – ich smak nabiera wyrazu dzięki charakterystycznej goryczce. A poza tym takie musztardowe danie jest silnym afrodyzjakiem...