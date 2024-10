Doda od kilku dni drżała o życie i zdrowie ukochanego pieska Wolfiego. Teraz przekazała nowe informacje nt. jego stanu. Nie ukrywa, że nie jest łatwo:

Doda słynie ze swojej ogromnej miłości do zwierząt, ale niestety, ostatnio wokalistka przechodziła trudne chwile nie tylko w kontekście rozstania, ale też w związku z chorobą jej pieska - Wolfiego. Wokalistka nie ukrywała, że trwa walka o życie czworonoga i w emocjonalnym nagraniu przekazała fanom szczegóły. Na szczęście, teraz sytuacja ma się ku lepszemu, o czym poinformowała Doda na InstaStories.

Wokalistka i jej pupil wracają już do domu, jednak najpewniej nie oznacza to jeszcze końca leczenia. Doda mówi wprost, że ostatnie dni były dla niej bardzo trudne:

Doda podziękowała także swoim fanom i obserwującym, którzy dali jej ogrom siły i wiary w to, że Wolfiemu uda się szybko wrócić do pełni sił. Podkreśliła, że ceni sobie obecność osób, którym los zwierząt - tak jak i jej - nie jest obojętny:

Daliście mi naprawdę dużo wsparcia, jestem dumna, że moi followersi tak kochają zwierzęta (...) To jest mój ogromny sukces, że właśnie tacy ludzie chcą mnie obserwować. Cieszę się, że los zwierząt nie jest Wam obcy. Ja kocham wszystkie zwierzęta od dziecka i miłość do zwierząt to jest dla mnie najważniejsza rzecz, mam słabość do każdej takiej istoty. To dobrze, że jest coraz więcej ludzi, którzy rozumieją, że to nie jest ''zafiksowanie się na pieskach w torebce''

- dodała wokalistka.