Dagmara Kaźmierska była jedną z najbardziej lubianych celebrytek w naszym show-biznesie. Wszystko się zmieniło, gdy na światło dzienne wyszła jej mroczna przeszłość. Od tego czasu 49-latka na jakiś czas zaszyła się w cień, a teraz wypoczywa na słonecznych wakacjach i co jakiś czas pokazuje swoim fanom, co u niej słychać. Jej najnowsze zdjęcie z plaży zrobiło ogromne wrażenie w mediach społecznościowych. Gwiazda "Królowych życia" nie jest na nim sama.

Dagmara Kaźmierska skradła serca widzów w "Królowych życia", a następnie była ulubienicą w "Tańcu z gwiazdami". Jednak kariera celebrytki legła w gruzach, gdy ukazał się artykuł Gońca, o jej mrocznej przeszłości. Na gwiazdę reality-show spadł ogromny hejt, ale również bliscy się od niej odwrócili. Jakiś czas temu Dagmara Kaźmierska przyznała, że jej życie jest o wiele lżejsze bez Jacka i Edzi, a internauci nawet ją pocieszali po tym, jak potraktowali ją byli przyjaciele. 49-latka zrobiła sporą karierę w Polsce, a na samym Instagramie obserwuje ją ponad milion osób, z którymi dzieli się urywkami ze swojego życia. Z relacji wynika, że w ostatnim czasie zwiedziła już Egipt i Chiny, a teraz znów wypoczywa gdzieś w tropikach i to nie sama.

Dagmara Kaźmierska pochwaliła się na swoim profilu Instagramie, że świetnie się bawi na egzotycznych wakacjach. Celebrytka nie zdradziła, gdzie dokładnie się znajduje, ale z pewnością nie może narzekać na pogodę i piękne krajobrazy. Na najnowszych zdjęciach pozuje z uroczym, czworonożnym przyjacielem.

Może to i dobrze , że one nie mówią. Przynajmniej możemy u nich zobaczyć, że miłość i przywiązanie to nie słowa ,ale działania. CZESIEK SWOIM MAŁYM CIAŁKIEM W KAŻDEJ SEKUNDZIE POKAZUJE, JAK KOCHA. A Wam Kochani - miłości, zdrowia i lojalnych ludzi wokół. Tak świątecznie i nie tylko. Całuję mocno

– napisała Dagmara Kaźmierska.