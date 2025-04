Andziaks, popularna 28-letnia polska influencerka, postanowiła przygotować swój dom na Wielkanoc i zainwestowała 2 tysiące złotych w ozdobę składającą się z kwiatów i pisanek. Choć dekoracja miała być efektownym elementem świątecznego wystroju, finalnie nie spełniła oczekiwań gwiazdy internetu. Andziaks, zamiast reklamować zakup, zdecydowała się na nietypowe rozwiązanie — przesprejowanie donicy, by dostosować ją do własnej wizji estetycznej.

Reklama

Andziaks kupiła ozdoby za 15 tysięcy

Andziaks, 28-letnia polska influencerka, postanowiła przygotować swój dom na Wielkanoc, inwestując w wyjątkową dekorację. Zakupiła ozdobę wielkanocną składającą się z kwiatów i pisanek. Miała to być wyjątkowa ozdoba, która wprowadzi świąteczny klimat do jej przestrzeni. Niestety, radość z nowego zakupu szybko zmieniła się w rozczarowanie. Andziaks przyznała, że ozdoba średnio jej się podoba. Okazało się, że efekt końcowy odbiegał od jej oczekiwań. Choć początkowo myślała o wymianie donicy, szybko zdała sobie sprawę, że realizacja tego planu będzie problematyczna. Co ciekawe, sama doniczka do ozdoby kosztowała 2 tysiące złotych!

Andziaks musiała zakupić farmę i przemalowała donicę na czarno. Co ciekawe, to nie jedyna dekoracja w domu Andziaks. Influencerka zdecydowała się na kilkumetrowe zające oraz kolorowe jajka. Dla przykładu- cena za większego zająca to 4 900złotych, mniejszy zaś kosztował Andziaks 1 600 złotych. Do tego należy doliczyć koszt drzewka, jajek i innych dekoracji. Można zatem śmiało stwierdzić, że dekoracje Wielkanocne do domu Andziaks i Luki przekroczyły 15 tysięcy złotych.

Internauci wściekli na Andziaks

Decyzja Andziaks o zakupie drogiej dekoracji oraz plan jej przesprejowania nie spotkały się z entuzjazmem fanów. Wielu internautów skrytykowało influencerkę, zarzucając jej rozrzutność i brak wyczucia estetycznego.

Dekorować dom na święta, wydać tysiące i wyjeżdżać na Święta ?!

Czy tylko ja uważasz że A już trochę „palma” odbiła ? Dekoracje w sklepach idealnie pasują ale w domu to już taki kicz

To jest już przegięcie. Wariactwo - rozpisują się fani.

Zobacz także: