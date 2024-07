Pierścień erekcyjny pozwala przedłużyć czas wzwodu nawet do 20 minut. Aby pierścień erekcyjny był wygodny i bezpieczny, trzeba dobrze wybrać materiał, z jakiego ma być wykonany. Dostępne są modele z wypustkami i wibrujące, potęgujące doznania obojga partnerów podczas zbliżenia.

Jak dobrać pierścień erekcyjny?

Materiał

Dla mężczyzn używających pierścienia erekcyjnego po raz pierwszy lub na początku eksperymentów z tego typu gadżetem najlepszym wyborem będzie pierścień rozciągliwy. Rozciągliwe pierścienie erekcyjne są robione z silikonu, a także z termoplastycznej gumy, lateksu oraz termoplastycznego elastomeru. Najlepszym rozwiązaniem jest silikon, ponieważ najłatwiej utrzymać go w czystości – jego struktura jest bardzo gładka i nieporowata, w przeciwieństwie do innych materiałów. Dla bardziej zaawansowanych gadżeciarzy dostępne są pierścienie wykonane z twardych materiałów, zwykle ze stali chirurgicznej. Aby bezpiecznie używać takiego nierozciągliwego pierścienia, trzeba poznać swój rozmiar. Sztywne pierścienie są trudniejsze w zakładaniu i zdejmowaniu niż pierścienie rozciągliwe.

Rozmiar

Żeby kupić pierścień erekcyjny z rozciągliwego materiału, nie trzeba znać swojego rozmiaru, ale warto zwrócić uwagę na to, że jedne są mniej, a inne bardziej elastyczne. Natomiast dokładne pomiary trzeba wykonać przed zakupem pierścienia stalowego. Aby dowiedzieć się, jaka średnica będzie najodpowiedniejsza, należy zmierzyć członka. Można to zrobić z pomocą centymetra krawieckiego, sznurka, tasiemki, lub nitki. Trzeba owinąć miarkę wokół penisa i jąder tak, żeby dobrze przylegała, ale nie cisnęła zbyt mocno. Uzyskany obwód należy podzielić przez liczbę 3,14. Aby wykluczyć pomyłkę i różnice fizjologiczne, konieczne jest przeprowadzenie kilku pomiarów o różnych porach dnia. Największy z uzyskanych wyników da odpowiedni rozmiar pierścienia erekcyjnego.

Budowa

Pierścienie erekcyjne mogą być klasyczne, okrągłe, ale są dostępne także modele posiadające wypustki i elementy wibrujące. Wypustka służy do dodatkowego pobudzania jednego z partnerów podczas zbliżenia. Może pieścić mosznę lub perineum, czyli obszar zaraz za jądrami, albo kobiecą łechtaczkę. Pierścienie erekcyjne z funkcją wibracji działają w ten sam sposób, potęgując doznania podczas seksu. Takie modele są zasilane bateriami lub akumulatorkami, niektóre z nich pozwalają regulować intensywność wibracji.

Jak używać pierścienia erekcyjnego?

Pierwsze użycie pierścienia nie powinno trwać dłużej niż 10 minut, a każde kolejne nie dłużej niż 20 minut. Pierścień erekcyjny zakłada się na członka lub na członka i jądra. Pierścienie rozciągliwe można założyć zarówno przed erekcją, jak i podczas niej, ale nierozciągliwe modele muszą być założone przed osiągnięciem wzwodu. Twardy pierścień zakłada się inaczej niż rozciągliwy lub regulowany. W przypadku metalowego pierścienia erekcyjnego najpierw wkłada się jedno jądro, potem drugie, a na końcu członka; zdejmować należy w odwrotnej kolejności. Rozciągliwe pierścienie mogą być zakładane od razu na jądra i na penisa. Zdejmowanie pierścienia będzie łatwiejsze, gdy zostanie do tego użyty lubrykant – do pierścieni silikonowych wolno stosować wyłącznie środki nawilżające na bazie wody. Komfort użytkowania znacznie wzrośnie, jeśli członek i moszna zostaną wydepilowane. Przeciwwskazania do używania pierścieni erekcyjnych to: cukrzyca i choroby serca. Nie można zasnąć z założonym pierścieniem, bo jest to groźne dla zdrowia. Między kolejnymi użyciami pierścienia erekcyjnego powinna upłynąć przynajmniej godzina.