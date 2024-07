Jajka można zjeść na kolację, ponieważ nie powodują nagłych skoków glukozy we krwi, co występuje po zjedzeniu węglowodanów prostych, np. owoców. Jajka na śniadanie zniechęcą do podjadania między posiłkami. Jajka składają się przede wszystkim z białka i tłuszczu, mają więc zerowy indeks glikemiczny (poziom stężenia glukozy we krwi po zjedzeniu węglowodanów).

Jajka na śniadanie i na kolację – walory odżywcze

Jajka to doskonały posiłek zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Oba posiłki powinny być bogate w białko, a jajko doskonale spełnia ten wymóg (na 100 gramów jajka przypada 11 gramów białka). Posiłek złożony z jajek bez tuczących dodatków daje uczucie sytości, przyspiesza przemianę materii i nie wywołuje gwałtownych skoków glukozy we krwi. Jajka mają dużo witamin: A, E, D i K, B2, B12, minerałów: wapń, fosfor, potas, żelazo, magnez, zawierają również chroniącą oczy luteinę. 100 gramów jajka to 139 kcal.

Jajka na śniadanie i na kolację – sposób przyrządzenia

Najbardziej lekkostrawne są jajka przygotowane na miękko (należy je gotować 4 minuty). Jeśli jajko będziemy gotować 7 minut, otrzymamy jaja na twardo. Najlepiej dodać do nich warzywa i ciemne, razowe pieczywo na zakwasie. Tak na śniadanie, jak i na kolację, można zjeść jajecznicę – nie powinniśmy jednak dodawać do niej tłuszczu zwierzęcego, zwłaszcza utwardzonego. Równie lekkostrawna, jak jajka na miękko, będzie jajecznica przygotowana na parze. Amerykańskie jaja na bekonie nie są zdrową propozycją śniadaniową. Im więcej warzyw dodamy do jajek na śniadanie lub na kolację, tym lepiej.

Żadnego produktu (ewentualnie z wyjątkiem warzyw) nie należy jeść bezkarnie, dlatego kaloryczność jajek powinna zostać wliczona w dzienny bilans kaloryczny.