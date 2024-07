Pomogą schudnąć i obniżą cholesterol – polskie jabłka

Jabłka są najbardziej dostępnym w Polsce owocem – drzewa owocują od lata do późnej jesieni, a same owoce mogą być przechowywane jeszcze przez długie miesiące. Jabłka mają mało kalorii, a ich włączenie do diety pomoże nie tylko zmniejszyć wagę, ale również poprawić ogólne funkcjonowanie organizmu.