Indeks glikemiczny kaszy jaglanej jest wysoki. Kasza jaglana powoduje podwyższenie poziomu cukru we krwi i wpływa na jego podtrzymanie przez dłuższy czas.

Indeks glikemiczny jest to wskaźnik zawartości cukru w produkcie. Indeks glikemiczny jest definiowany na podstawie średniego, procentowego wzrostu poziomu glukozy we krwi po spożyciu produktu. Indeks glikemiczny obejmuje wyłącznie węglowodany, ponieważ powodują one wysoki wzrost glukozy po ich spożyciu. Produkty zawierające wysoki indeks glikemiczny podnoszą poziom cukru i wpływają na utrzymanie się tego poziomu przez dłuższy czas. Produkty, które są najkorzystniejsze do spożycia, zawierają indeks glikemiczny nie przekraczający 60. Prawidłowa wartość cukru we krwi to około 90-100 mg.

Indeks glikemiczny kaszy jaglanej

Indeks glikemiczny kaszy jaglanej wynosi 70 – w przypadku 100 g ugotowanej kaszy jaglanej. Jest to wysoka wartość biorąc pod uwagę, że kasza jaglana jest mało przetworzonym produktem zbożowym. Dla porównania – 100 g ryżu ma indeks glikemiczny 50.

Indeks glikemiczny produktów w dużym stopniu zależy od tego w jaki sposób są one przygotowane. Najzdrowszym sposobem przygotowywania posiłków jest grillowanie lub gotowanie na parze. Warto sięgać także po produkty zawierające błonnik, który spowalnia proces wchłaniania cukru i wspomaga funkcjonowanie jelit. Częsta obecność w diecie pokarmów zawierających wysoki indeks glikemiczny powoduje gwałtowny wzrost cukru we krwi. W efekcie trzustka zaczyna produkować większą ilość insuliny, aby pozbyć się nadmiaru cukru z organizmu. Długotrwałe obciążanie trzustki może uszkodzić jej komórki. Stan ten będzie nieodwracalny. Trzustka będzie produkowała niewystarczający do prawidłowego funkcjonowania poziom insuliny. Niezbędne będzie dożywotnie dostarczanie insuliny przez zastrzyk.

