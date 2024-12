TVP1 pokaże dziś największy polski, komediowy hit z czasów PRL. Polacy kochają tę komedię, chociaż w dzisiejszych czasach jej fabuła może budzić niemałe kontrowersje. Wielu fanów tej produkcji zna dialogi niemalże na pamięć, jednak kiedy natrafią na to w telewizji nie potrafią przełączyć na inny kanał.

Tę polską komedię Polacy kochają już od 35 lat

"Galimatias, czyli kogel-mogel II" to kontynuacja losów Kasi Solskiej, która jest w małżeństwie z Pawłem Zawadą i wraca z Warszawy na gospodarstwo męża. W pierwszej części kultowego filmu, córka Solskich ucieka z domu przed ślubem ze Staszkiem Kolasą, to małżeństwo, do którego chcieli zmusić ją rodzice. Kasia Solska marzyła jednak o studiach i karierze. Postawiła wszystko na jedną kartę i wyjechała do Warszawy z jedną walizką. Szukając pracy natrafiła na babcię Wolańską, która zaproponowała jej pracę jako opiekunka kilkuletniego Piotrusia. Chłopiec od pierwszego wejrzenia akceptuje Kasię i jest do niej bardziej przywiązany niż do własnych rodziców. Barbara Wolańska podejrzewa Kasię o romans ze swoim mężem docentem Wolańskim. Ostatecznie Kasia Solska zakochuje się w Pawle Zawadzie, który podstępem sprowadza ją z powrotem na wieś, ostatecznie namawiając na ślub.

"Galimatias, czyli kogel-mogel II" rozgrywa się już w domu Kasi i Pawła, w którym niespodziewanie zjawiają się Wolańscy z Warszawy. Kultowe "Marian tu jest jakby luksusowo", na widok domu "służącej" znają niemalże wszyscy Polacy. Wolańscy odnajdują Kasię, ponieważ zależy im na tym, by przyjęli na okres wakacji Piotrusia oraz jego babcię. O ile chłopiec dobrze bawi się na wsi u "wujka-dziadka" to babcia Wolańska przeżywa osobisty koszmar. Na wieś przyjeżdża ze swoją ukochaną pudelką Pusią, którą traktuje o wiele lepiej niż własnego wnuczka.

Ja myślę o Pusi, dla niej to ja już sama będę przygotowywała jedzonko. Ona codziennie musi jeść cielęcinkę.

Domownicy oraz mieszkańcy okolicy nie rozumieją zachowania babci Wolańskiej, a film przez lata śmieszył fanów do łez.

Widzowie chociaż widzieli tę produkcję już setki razy, zawsze chętnie kolejne razy zasiadają przed telewizorami. "Galimatias, czyli kogel-mogel II" zostanie wyemitowany już 27 grudnia o 20:30 na antenie TVP1. Będziecie oglądać?

Seria "Kogel-mogel" doczekała się także trzech współczesnych kontynuacji, w której wystąpili uwielbiani aktorzy z pierwszych dwóch części. Powstały takie tytuły jak: "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3", Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" oraz "Baby boom, czyli kogel-mogel 5". W roli Piotrusia występuje Maciej Zakościelny. A co dzieje się z Piotrusiem z "Kogel-mogel" z lat 80.? Maciej Koterski wycofał się z aktorstwa.

