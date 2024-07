Glukozamina jest suplementem diety, który ma łagodzić bóle stawów i pomagać na chorobę zwyrodnieniową. Siarczan glukozaminy dobrze się wchłania i poprawia trofikę chrząstki, czyli zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie.

Suplement diety – glukozamina

Wzmożony wysiłek fizyczny, podeszły wiek, nadwaga, obciążenie stawów – to przyczyny, które wpływają na obniżoną produkcję glukozaminy. Jej brak niekorzystnie wpływa na pracę stawów.

Glukozamina to aminocukier. Jest naturalnie obecną w chrząstce i mazi stawowej pochodną glukozy. Znajduje się w chitynie, mukopolisacharydach i mukoproteinach. Zastosowanie terapeutyczne mają sole glukozaminy. W preparatach syntetycznych sole te występują w postaci siarczanu glukozaminy lub chlorowodorku glukozaminy. Najczęściej wybieraną postacią jest siarczan. Producenci leków preferują tę formę glukozaminy, ponieważ jest obiektem wielu badań klinicznych i ma dobrą biodostępność (wchłania się w 89%). Naturalnym źródłem, z którego możemy czerpać glukozaminę są: małże, kraby, krewetki i raki.

Wskazania do zażycia glukozaminy

Wskazania do zażycia glukozaminy to choroby zwyrodnieniowe stawów, głównie stawów kolanowych. Glukozamina jest najczęściej wybieranym lekiem na schorzenia stawów. W chorobie zwyrodnieniowej stawów zostaje zaburzona biosynteza proteoglikanów. Dostarczenie glukozaminy z zewnątrz ma pozytywny wpływ na trofikę chrząstki. Glukozamina ma właściwości przeciwzapalne i anaboliczne. Wspomaga proces odbudowy chrząstki stawowej. Zmniejsza ból stawów. Jest na ogół dobrze tolerowana i wchłaniania. Nie wchodzi w interakcje, dlatego może być podawana z innymi lekami.

Przeciwwskazania do stosowania glukozaminy

Przeciwwskazania do stosowania glukozaminy to nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie powinny jej zażywać osoby z zaburzeniami serca (zaburzenia układu przewodzącego, niewydolność serca). Diabetycy mogą zażywać glukozaminę tylko po konsultacji lekarskiej, ponieważ wpływa na wahanie poziomu insuliny we krwi. Unikać jej powinny także kobiety w I trymestrze ciąży. Kobiety karmiące i kobiety w pozostałym okresie ciąży powinny konsultować suplementację z lekarzem.

Działania niepożądane po zażyciu glukozaminy: wzdęcia, biegunka lub ból w okolicach nadbrzusza. Reakcje uczuleniowe: duszność, świąd, rumień.

Dawkowanie leku musi być zgodne z zaleceniami podanymi na ulotce. Zwykle to 1,5 g raz dziennie przez 6 tygodni.

Glukozamina nie jest kosztowna (ok. 20 zł) i jest łatwo dostępna. Dlatego wiele osób decyduje się skorzystać z tego suplementu diety i na własnym przykładzie sprawdzić jego skuteczność.