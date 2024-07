Właściwości zdrowotne kaszy jaglanej to przede wszystkim odkwaszanie i oczyszczanie organizmu. Kasza jaglana ma pozytywny wpływ na serce i kości. Obniża poziom LDL (złego cholesterolu) i podnosi odporność.

Kasza jaglana produkowana jest z łuskanych ziaren prosa. Jest zdrowym źródłem energii. Dostarcza soli mineralnych i witamin. Kaszę jaglaną można wykorzystywać jako składnik koktajli, śniadań, deserów i obiadów. W 100 gramach kaszy jaglanej znajduje się ok. 100 kcal.

Właściwości kaszy jaglanej – odkwaszanie i oczyszczanie organizmu

Kasza jaglana ze względu na swoje zdrowotne właściwości i wartości odżywcze, nazywana jest królową kasz. Do właściwości kaszy jaglanej należy odkwaszanie organizmu z toksyn pochodzących np. z alkoholu. Kasza nie zawiera glutenu – jest wskazana dla osób cierpiących na celiakię lub niedokrwistość. Kasza jaglana jest lekkostrawna. Ma właściwości ocieplające organizm – jest więc wskazana szczególnie w okresie jesieni i zimy. Kasza jaglana przywraca równowagę kwasowo-zasadową i zapobiega odwapnieniu kości. Do zdrowotnych właściwości kaszy jaglanej należy pozytywny wpływ na serce. Kasza jaglana jest źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które obniżają poziom „złego” cholesterolu we krwi. Nie uczula. Wpływa na poprawę nastroju. Zawarte w kaszy jaglanej antyoksydanty likwidują wolne rodniki, a tym samym zmniejszają ryzyko nowotworów. Wartości odżywcze kaszy jaglanej wpływają na poprawę koncentracji i pamięć. Kasza jaglana pomaga leczyć choroby żołądka i wątroby. Oczyszcza jelita i przyspiesza przemianę materii. Oprócz zdrowotnych właściwości kasza jaglana ma wysoki indeks glikemiczny, który wynosi blisko 71. Dlatego jedzenie kaszy jaglanej nie jest wskazane w przypadku diabetyków.