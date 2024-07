Imiona dla psów powinny być proste, dźwięczne i odpowiednie do charakteru, wielkości, wyglądu oraz rasy zwierzęcia. Warto wykazać się kreatywnością i wybrać unikatową nazwę. Inspiracji można szukać w internecie. Imion nie należy nadawać psom rasowym, gdyż są nazywane już w momencie urodzenia.

Reklama

W powieściach, filmach, serialach i kreskówkach można spotkać wiele słynnych zwierząt. Do najbardziej znanych psów na świecie należą Biały Kieł, Balto, Lassie, Scooby Doo, Pluto, Rex, Snoopy, Barry oraz Goofy. W Polsce niemal każdy pamięta psa Cywila, Szarika, Reksia, Łajkę, Sabę oraz Pankracego.

Jakie imię nadać psu i suczce?

Imię dla psa nadaje się na całe jego życie, gdyż zwierzę przyzwyczaja się do swojej nazwy. Miano pupila zależy od kilku ważnych czynników. Po pierwsze należy wybrać nazwę, która pasuje do płci, wielkości i wyglądu zwierzęcia. Owczarek niemiecki lub bernardyn nazwany Okruszkiem może wywoływać śmiech i politowanie. Szlachetne imiona nadane kundlom również sprawiają wrażenie nietrafionych. Nazwa powinna również odzwierciedlać charakter i zachowanie pupila. Bardziej ruchliwe zwierzęta mogą się wabić Bohater, Żywioł, Zabawka, natomiast te spokojniejsze – Słodziak, Śpioch lub Leniuszek. Warto unikać imion oklepanych lub kojarzących się ze słynnymi czworonogami, a wybierać te unikatowe. Bardzo wiele psów w Polsce wabi się Azor, Rex, Kieł lub Balto, dobrze jest więc nie powielać tych nazw. Imię dla psa nie powinno być też obraźliwe, gdyż świadczy to o braku szacunku do zwierzęcia, a także ośmiesza jego właściciela. Dobrze jest nazwać pupila krótkim imieniem, które ma nie więcej niż trzy sylaby oraz zawiera literę „r”. Według behawiorystów (psychologów zwierzęcych) i weterynarzy psy bardzo dobrze reagują na krótkie słowa z tą właśnie literą i szybko przyzwyczajają się do nowego miana. Należy też pamiętać, że wielu ludzi nie lubi, gdy pies nosi imię ludzkie, warto więc unikać takich sytuacji.

Psy rasowe nie potrzebują nowego imienia

Każdy pies powinien mieć imię. Dzięki temu nauczy się reagować i łatwiej będzie mu słuchać komend. Poza tym pies jest przyjacielem człowieka i członkiem rodziny, dlatego warto go w jakiś sposób wyróżnić. Nazwę nadaje się już młodym, kilkumiesięcznym szczeniakom. Zwierzę, które wielokrotnie usłyszy swoje nowe imię, już po kilku dniach się do niego przyzwyczai i zacznie reagować. Imion nie nadaje się psom rasowym z hodowli. Zwierzęta te otrzymują nazwę już w chwili urodzenia, a miano zostaje wpisane do rodowodu.

Zobacz także

Skąd czerpać inspiracje?

Podczas szukania imienia dla psa, warto czerpać inspiracje z internetu. Istnieje wiele stron, na których znajduje się spis najpopularniejszych nazw zwierzęcych. Takie imię można nieco zmodyfikować, na przykład poprzez zmianę samogłoski. Warto również obserwować zwierzę, by ocenić jego charakter, specyficzne zachowania lub znaki szczególne w wyglądzie. Być może w ten sposób uda się znaleźć idealną nazwę. Pies, który lubi jeść tylko suchą karmę może wabić się Chrupek, natomiast miłośnik kąpieli błotnych – Błotnik.

Reklama