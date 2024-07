Reklama

Pies skacze na ludzi nie dlatego, że chce zrobić komuś krzywdę, lecz żeby okazać radość. Oduczanie go tego zachowania powinno zacząć się już w wieku szczenięcym.

Skoki na ludzi to jeden z największych problemów właścicieli psów. Mimo że oznaczają one radość i zadowolenie czworonoga, powodują również mnóstwo kłopotów, gdy do domu przychodzą goście. Oduczenie psa skakania na ludzi powinno być priorytetem dla jego właściciela, ponieważ z każdym rokiem może okazać się coraz trudniejsze do wykonania.

Co oznacza skakanie psa na innych?

Pies zaczyna skakać na ludzi już w wieku szczenięcym. Jest to dla niego sposób na okazywanie miłości i zachęta do wspólnej zabawy. Niestety większość właścicieli psów nie wie, że brak reakcji utwierdza szczeniaka w słuszności jego zachowania. Gdy jednak dorośnie, szansa na oduczenie go tego nawyku z każdym rokiem maleje.

Skakanie jako sposób zwrócenia na siebie uwagi

Psy skaczą, ponieważ chcą nawiązać kontakt z człowiekiem. Lubią, jak zwraca się na nich uwagę, chwali i nagradza. Warto więc tonować ich nastroje. Wychowanie psa nie jest łatwą rzeczą, jednak należy pamiętać, by nie pozwalać mu na skakanie lub podgryzanie, ponieważ może utożsamiać to z zabawą. Zbytnia wylewność czworonoga może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak zadrapania lub skaleczenia.

Istnieją rasy psów (np. doberman czy cocker spaniel), które dążą do dominacji nad właścicielem. W takich przypadkach należy być szczególnie ostrożnym i skonsultować się z behawiorystą zwierząt lub weterynarzem.

Co zrobić, by pies nie skakał na ludzi?

Najprostszym rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć skakania psa na innych, jest nauczenie go podstawowych komend, takich jak „do mnie”, „spokój” czy „siad”. Wystarczy ich użyć, gdy nasz ukochany czworonóg zacznie się zbyt swobodnie zachowywać. Kiedy pies posłucha, zawsze należy nagrodzić go pochwałą lub jakimś smakołykiem. Co ważne, im wcześniej nauka komend zostanie rozpoczęta, tym szybciej pupil będzie się nas słuchał. Warto pamiętać, by nie karać psa i na niego nie krzyczeć za niesubordynację, lecz nagradzać za posłuszeństwo.

Innym sposobem na oduczenie psa skakania jest zastosowanie postawy obojętności. Jeśli pies będzie chciał skoczyć, wystarczy odwrócić się plecami i udawać, że nie interesuje nas jego zachowanie. Czworonóg powinien wtedy po pewnym czasie się zniechęcić i zaprzestać ubiegania się o naszą atencję.