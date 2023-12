Wydarzenia, do których doszło w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie w środę, 20 grudnia, z pewnością przejdą do historii. Media licznie informują o chaosie, dezinformacji i interwencjach służb w gmachu, a Radosław Majdan postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i opublikował video spod ... innego budynku ściśle powiązanego z Telewizją Polską. Co chciał przekazać fanom?

Reklama

Radosław Majdan na nagraniu spod siedziby TVP

Chaos i przepychanki w głównej siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie, zaskoczyły chyba wszystkich. Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia odwołano szefów mediów publicznych, m.in. dotychczasowego prezesa rady nadzorczej TVP. Te decyzje odbiły się szerokim echem nie tylko w mediach, ale też wśród frakcji politycznej PiS, której przedstawiciele protestowali w budynku Telewizji Polskiej przy Woronicza.

Choć to, co dzieje się obecnie w gmachu TVP od rana na bieżąco relacjonują media, w relacjach jest spora doza niepewności, bo nie wydano jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu ws. tych wydarzeń. Nic zatem dziwnego, że niektórzy pragną na własne oczy przekonać się, jak wygląda sytuacja na Woronicza. Do grona tych osób należy Radosław Majdan, który zwrócił się do fanów spod budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powstańców Warszawy.

Witam państwa spod budynku TVP Info, który nie został jeszcze odbity, chociaż zaciekle bronią go politycy upadającej partii PiS, a także reżimowi funkcjonariusze TVP czy TVPiS - to jedno i to samo. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, na gorących krzesłach prominentni działacze partii odchodzącej, a co najciekawsze, to wszystko w oparach absurdu, ponieważ ci ludzie naprawdę twierdzą, że bronią wolnych mediów - relacjonował Radosław Majdan.

Instagram @r_majdan

Zobacz także: W krytycznym momencie TVP doszło do wpadki. Pojawiły się napisy

W dalszej części swojej wypowiedzi na żywo Radosław Majdan odniósł się do postawy polityków Prawa i Sprawiedliwości i nawiązał do ich słów na początku kadencji, z 2015 roku.

Co ciekawe, 8 lat temu, gdy doszli do władzy, twierdzili, że rządzą w imieniu Polaków, ponieważ to Polacy ich wybrali. Teraz, gdy Polacy odsunęli ich od władzy, wybierając kogoś innego, twierdzą, że dalej powinni rządzić - punktował Radosław Majdan.

Niemiec/AKPA

Swoją relację Radosław Majdan zakończył w przewrotny sposób, wspominając o budynku TVP, który "jeszcze stoi" - centrum wydarzeń jest bowiem główna siedziba Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza. Myślicie, że Radosław Majdan wybierze się również na Mokotów?

Na gorąco, na żywo, specjalnie dla Was spod budynku jeszcze stojącego TVP Info, Radosław Majdan - zakończył relację były piłkarz.

Spodziewaliście się takiego nagrania?

Reklama

Zobacz także: Tomasz Kammel o zmianach w TVP: „Skupiam się na rozrywce”