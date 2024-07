Myjnia dla psów to miejsce do kąpania i suszenia zwierząt. Placówki są samoobsługowe i wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz detergenty. Korzystanie z myjni pozwala na umycie pupila w komfortowych i higienicznych warunkach.

Psy myje się w wodzie o temperaturze ich ciała. Wynosi ona około 39 stopni Celsjusza. Podczas kąpieli należy zasłonić uszy, pysk, nos i oczy zwierzęcia, by nie podrażnić błon śluzowych. .

Myjnia dla psów, czyli profesjonalne miejsce do kąpieli czworonoga

Myjnia dla psów to miejsce przeznaczone i dostosowane do kąpania zwierząt. Zazwyczaj można umyć tam psy i koty różnej rasy. W myjni powinny znaleźć się:

brodzik lub wanna z zawieszką na smycz,

z zawieszką na smycz, maszyna dozująca detergenty oraz wodę,

słuchawka prysznicowa,

myjka do czyszczenia sierści,

specjalne detergenty dla zwierząt (szampon, odżywka, olejek),

czepki dla psów i kotów,

suszarka,

przybory do czesania sierści,

fartuchy i rękawice dla właścicieli ,

, miska z wodą do picia dla zwierząt,

środki do dezynfekcji powierzchni,

dostęp do ciepłej i zimnej wody.

Myjnie dla psów znajdują się w dużych miastach, na przykład w Warszawie. Niektóre są całkowicie bezpłatne. Za skorzystanie z pozostałych placówek płaci się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Cena zależy od rodzaju programu, czasu trwania kąpieli oraz rodzaju detergentów.

Programy dostępne w myjni dla psów: mycie, suszenie, czesanie i inne

Myjnie dla psów oferują różnego typu usługi. Wśród nich najczęściej znajdują się:

kąpiel zwierząt krótkowłosych lub długowłosych – do każdego rodzaju sierści jest dobierana inna myjka i szampon;

– do każdego rodzaju sierści jest dobierana inna myjka i szampon; czesanie psów i kotów – myjnie udostępniają szczotki i grzebienie dla czworonogów;

hypoalergiczne detergenty – są przeznaczone dla zwierząt uczulonych na zwykłe szampony i odżywki;

suszenie zwierzęcia – służą do tego ręczniki oraz suszarki;

dezynfekcja brodzika – najczęściej program ten jest bezpłatny i obowiązkowy. Dzięki niemu w myjni można zachować higieniczne warunki.

Myjnie dla psów funkcjonują podobnie jak salony dla zwierząt. Różnicę stanowi jedynie fakt, że myjnie są samoobsługowe, a w salonach wszystkie usługi świadczą profesjonaliści. Warto więc pamiętać, że w myjni właściciel samodzielnie lub przy pomocy maszyny wykonuje czynności pielęgnacyjne.

Dlaczego warto skorzystać z myjni dla psów?

Mycie pupila często skutkuje porysowaniem wanny lub brodzika, kałużami, plamami, podartą odzieżą, a także stresem właściciela i czworonoga. Myjnie dla psów są więc idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają warunków, by wykąpać zwierzę w domu. Przestronne łaźnie i profesjonalny sprzęt pozwalają szybko wykonać usługę. Właściciel nie musi kupować detergentów, myjek, szczotek do czesania oraz innych artykułów. Usługa trwa kilka minut i często nie wymaga moczenia rąk. Jeśli istnieje taka potrzeba, zwierzę można przywiązać obrożą, by nie uciekło. Ponadto kąpiel odbywa się w higienicznych warunkach. Większość myjni jest czynna przez całą dobę, co stanowi dodatkową zaletę.