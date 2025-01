"Wzgórze psów" to polski serial kryminalno-dramatyczny, który bazuje na powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule. Fabuła serialu osnuta jest wokół mrocznych sekretów małego miasteczka i skupia się na skomplikowanych relacjach międzyludzkich, tajemnicach oraz poszukiwaniu prawdy.

Serial "Wzgórze psów" szybko po pojawieniu się na platformie Netflix stał się jedną z najchętniej oglądanych produkcji w Polsce. Opinie widzów są jednak podzielone. Widzowie zwrócili przede wszystkim uwagę na słabą jakość dźwięku, skarżąc się na słabo słyszane dialogi, co utrudnia pełne zrozumienie fabuły. Jakub Żulczyk, autor powieści i współscenarzysta serialu, odniósł się do tych zarzutów, tłumacząc, że problem może wynikać m.in. z ustawień dźwięku w telewizorach. Zalecał zmianę ustawień dźwięku na stereo, co powinno poprawić odbiór.

Żulczyk podkreślił, że rozumie frustracje widzów, jednak postanowił również stanąć w obronie kolegów i koleżanek z zespołu.

A teraz tak. Przyczyn, dla których oglądając w domu polskie kino ch*ja słyszysz, jest kilka i niestety nakładają się one na siebie. Pierwszą z nich jest specyfikacja miksu, której wymagają od producentów wszystkie serwisy streamingowe. Zdecydowana większość ludzi ogląda streaming na telefonie ze słuchawkami w uszach. Stety, bądź niestety tak jest i to ten użytkownik jest najważniejszy i do niego, nie do widza 'telewizorowego' jest dostosowana wymagana specyfikacja

- dodał pisarz.