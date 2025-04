Magda Mołek po raz kolejny udowodniła, że jej styl jest ponadczasowy i inspirujący. Dziennikarka, znana z doskonałego wyczucia mody, zaprezentowała na Instagramie casualową stylizację, która idealnie wpisuje się w wiosenne trendy 2025. W tym sezonie nie brakuje minimalizmu, wygody i klasyki, a Mołek znakomicie połączyła te elementy w jednym looku. Co wybrała?

Magda Mołek już wybrała stylową kamizelkę na wiosnę

Magda Mołek jest doskonałym przykładem na to, jak połączyć klasyczne elementy garderoby z najnowszymi trendami. Jeszcze do niedawna fani mieli okazję podziwiać jej stylizacje w "Tańcu z Gwiazdami", jednak nawet po pożegnaniu się z show Mołek jest aktywna w sieci. Tym razem dziennikarka wybrała prostą, ale efektowną stylizację, w której wyróżniają się dwa kluczowe elementy: czarny bezrękawnik oraz białe sneakersy. Koszulka w klasycznym odcieniu bieli oraz dżinsy z rozszerzanymi nogawkami dopełniają całość, tworząc elegancki, ale jednocześnie wygodny look na wiosnę.

Bez wątpienia jednym z głównych elementów stylizacji Mołek jest kamizelka, która od lat powraca do mody. W połączeniu z prostą koszulką i rozszerzanymi dżinsami wygląda świeżo i nowocześnie.

Gdzie kupić kamizelkę podobną do modelu Magdy Mołek?

Kamizelki to jeden z mocniejszych trendów, które powracają na wybiegach mody w 2025 roku. W sezonie wiosennym są one doskonałym uzupełnieniem dla casualowych stylizacji, takich jak ta, którą zaprezentowała Magda Mołek. Warto postawić na modele o prostych, geometrycznych kształtach lub te z miękkich tkanin, które dodają lekkości. Kamizelka jest świetnym wyborem na wiosnę, ponieważ jest lekka, a jednocześnie praktyczna – idealnie nadaje się na chłodniejsze dni.

Modele w stylu Magdy Mołek znajdziecie m.in. w Sinsay, a cena jest naprawdę niewielka: już za 49,99 zł możecie otrzymać czarną kamizelkę zapinaną na guziki. Z kolei w H&M kupicie podobną za 127,99 zł.

Wiosna 2025 to czas, kiedy minimalizm zyskuje na popularności. Mołek, jak zwykle, stawia na prostotę, łącząc klasyczne elementy z najnowszymi trendami. W tym sezonie chodzi o to, by wyglądać modnie, ale czuć się komfortowo. Dzięki minimalizmowi, który widać w jej stylizacji, każdy może łatwo stworzyć look, który będzie zarówno elegancki, jak i wygodny. Biała koszulka, czarny bezrękawnik i dżinsy z rozszerzanymi nogawkami to połączenie, które nigdy nie wychodzi z mody i zawsze wygląda świeżo. Też jesteście tego zdania?

