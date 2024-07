Kino na Leżakach to rokroczny cykl bezpłatnych pokazów filmowych hitów. Seanse odbywają się na świeżym powietrzu w godzinach wieczornych w turystycznych miejscowościach nadmorskich i miastach centralnej części kraju.

Reklama

Kino plenerowe pełne atrakcji. Sprawdź, czy pojawi się w twojej miejscowości

W repertuarze tegorocznej edycji znalazło się aż dziesięć tytułów - to największe hity rodzimej kinematografii. Lekkie i porywające humorem produkcje komediowe, które idealnie wpasowują się w klimat wakacyjnego odpoczynku. Wśród nich między innymi “Jak ukradłem 100 milionów”, “Kogel Mogel 5”, “Miłość jak miód”, “Masz ci los” i “Ślub doskonały”. Coś dla siebie znajdą więc miłośnicy zarówno komedii romantycznych, jak i kryminałów ze sporą dawką humoru!

mat. prasowe

Kino na Leżakach w 2024 roku odwiedzi prawie trzydzieści miejscowości, a filmy będą grane na ponad sześćdziesięciu pokazach. Na widzów spragnionych wakacyjnych emocji i niezapomnianych filmowych wrażeń czekać będzie prawie czterysta pięćdziesiąt wygodnych leżaków. Kino na Leżakach od lat kojarzy się z dobrą atmosferą i wyjątkowo przyjemnym spędzaniem wakacyjnego czasu - to doskonała okazja, by w miłym towarzystwie na łonie przyrody nadrobić filmowe zaległości, a także wygrać atrakcyjne nagrody.

Kino na Leżakach, to nie tylko filmy. To również liczne atrakcje zapewniane przez Organizatorów i Partnerów wydarzenia. Na pokazach warto zjawić się przed początkiem filmu, żeby zająć dobre miejsce i wziąć udział w konkursach Happy Seats (gdzie pod losowo wybranymi leżakami są ukryte prezenty dla widzów). Na miejscu pokazów uczestnicy wydarzenia znajdą również foodtrucki, a także słony i słodki sampling - nikt nie wróci do domu z pustym brzuchem! Ponadto Partnerzy wydarzenia będą mieli swoje stoiska, na których przewidują indywidualne atrakcje dla widzów, w tym konkursy i darmowe upominki.

Wśród Partnerów tegorocznej edycji Kina na Leżakach, znajdują się Orlen, Oxford, Bake Rolls, Knoppers, Duda, Klima Therm, Winiary, Żywiec Zdrój, a także ING Bank Śląski.

Zobacz także

mat. prasowe

Kino na Leżakach 2024, kolejny raz organizowane przez Kinads Media i Foto-Art Media, trwa przez całe wakacje – od czerwca do września. Letnich pokazów polskich hitów szukajcie w 30 miejscowościach. Kino na Leżakach w tym roku zawita między innymi do Częstochowy,

Pobierowa, Koszalina, Łeby, Jarosławca, Zamościa, Sosnowca, Ostrowa, Rewalu, Piotrkowa Trybunalskiego, Krakowa i Radomska. Projekt od 12 lat cieszy się dużą popularnością i uznaniem wśród widzów, którzy z niecierpliwością oczekują kolejnej edycji. Do zobaczenia w wakacje na pokazach filmowych hitów!

Jan Sławiński

Reklama

Zobacz także: Kino na Leżakach – moc wakacyjnych atrakcji na wyciągnięcie ręki!

mat. prasowe