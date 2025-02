Skandynawskie seriale kryminalne to prawdziwe perełki wśród thrillerów. Miłośnicy dreszczowców dobrze wiedza, że nikt nie tworzy tak gęstej, mrocznej i niepokojącej atmosfery jak Szwedzi, Duńczycy czy Norwegowie. Jeśli szukacie produkcji, która wciągnie was od pierwszego odcinka, „Morderstwa w Are” mogą być strzałem w dziesiątkę. W dodatku ten debiutujący na Netfliksie miniserial możecie obejrzeć w ciągu jednego weekendu. Ten tytuł to nie tylko historia kryminalnego śledztwa, ale także dramaty obyczajowy oraz piękne krajobrazy majestatycznego ośrodka narciarskiego. Akcja toczy się wokół zagadkowego zniknięcia pewnej młodej kobiety.

„Morderstwa w Are” to nowa perełka wśród skandynawskich seriali kryminalnych Netfliksa

„Morderstwa w Are” o szwedzki serial kryminalny, który zadebiutował 6 lutego 2025 roku na platformie Netflix. Produkcja opowiada o losach sztokholmskiej policjantki Hanny Ahlander, która po zawieszeniu w pracy i rozstaniu z partnerem przenosi się do wakacyjnego domu siostry w Åre. Tam angażuje się w śledztwo dotyczące zaginięcia młodej kobiety podczas mroźnej nocy świętej Łucji. Współpracuje z lokalnym policjantem Danielem Lindskogiem, zmagającym się z problemami rodzinnymi i brakami kadrowymi. Wspólnie muszą stawić czoła nie tylko zagadce kryminalnej, ale także własnym wątpliwościom dotyczącym wzajemnego zaufania.

„Morderstwa w Are”. Obsada serialu

Jak zwykle bywa w przypadku udanych seriali kryminalnych, liczy się nie tylko świetnie napisany scenariusz, ale również gra aktorów. W „Morderstwach w Are” znajduje się kilka nazwisk, które są szczególnie ważne dla nowej skandynawskiej produkcji Netfliksa:

Carla Sehn jako Hanna Ahlander

Kardo Razzazi jako Daniel Lindskog

Jon Øigarden

Amalia Holm Bjelke

Agnes Kittelsen

Szwedzki serial składa się z pięciu odcinków i jest już w całości dostępny na platformie streamingowej. Dzięki temu możecie obejrzeć „Morderstwach w Are” w ciągu jednego wieczoru, nie tracąc całego weekendu. Połączenie wątków kryminalnych, obyczajowych oraz piękna sceneria sprawią, że ten tytuł może szczególnie spodobać się fanom takich produkcji jak „Most nad Sundem”, „W pułapce” czy „Dochodzenie”.

Inne skandynawskie seriale kryminalne do obejrzenia na Netfliksie

Oto pięć skandynawskich seriali kryminalnych dostępnych na Netfliksie, które cieszą się wysokimi ocenami:

Kasztanowy ludzik (2021) – Duński serial oparty na powieści Sørena Sveistrupa. Akcja toczy się na przedmieściach Kopenhagi, gdzie policja odkrywa ciało kobiety z pozostawioną obok figurką kasztanowego ludzika. Śledztwo ujawnia powiązania z zaginięciem córki lokalnej polityk. W pułapce (2015) – Islandzki serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w małej wiosce rybackiej. Po znalezieniu zmasakrowanych zwłok mężczyzny, lokalni policjanci prowadzą śledztwo w trudnych warunkach pogodowych, odkrywając mroczne tajemnice społeczności. Morderstwa w Valhalli (2019) – Islandzki kryminał opowiadający o detektywie z Oslo, który wraca na rodzinną wyspę, by pomóc w schwytaniu seryjnego mordercy powiązanego z tajemniczym zdjęciem. Dziewczyna z Oslo (2021) – Norwesko-izraelski serial, w którym norweska dyplomatka Alex próbuje odnaleźć swoją córkę Pię, porwaną przez ISIS podczas wakacji w Egipcie. W poszukiwaniach wykorzystuje dawne kontakty i skrywane sekrety. Przełom (2025) – Szwedzki serial kryminalny oparty na prawdziwych wydarzeniach z 2004 roku w Linköping. Opowiada o długotrwałym śledztwie w sprawie podwójnego morderstwa, które po 16 latach zostaje rozwiązane dzięki nowoczesnym technikom analizy DNA.

Który z nich obejrzycie w najbliższym czasie?

