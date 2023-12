Krzysztof Ibisz nie przestaje nas zaskakiwać. W mediach ukazało się nagranie, jak... rapuje! To jeszcze nie koniec, bo "do tablicy" został wywołany prezydent Polski. Tego jeszcze nie było.

Reklama

Krzysztof Ibisz jak Andrzej Duda

W ostatnich dniach media żyją wyłącznie nagłą śmiercią Gabriela Seweryna, bohatera programu "Królowe życia". Również Krzysztof Ibisz pożegnał go w swoich mediach społecznościowych. W tym smutnym dla wielu czasie prezenter postanowił dostarczyć internautom trochę rozrywki i wziął udział w kolejnej edycji akcji SBM Starter.

Krzysztof Ibisz

Zobacz także: Nagranie z Beatą Kozidrak trafiło do sieci. Fani z niepokojem patrzą na jej twarz. "Co jej się stało?"

Wytwórnia opublikowała bowiem bit, pod który można nagrywać własne zwrotki i publikować je na TikToku. Najpopularniejsza zgarnie 50 tys. zł, a wyłoniony artysta otrzyma kontrakt wydawniczy. Gospodarz "Tańca z gwiazdami" postanowił spróbować swoich sił i również wrzucił do sieci swoją zwrotkę, w której śpiewa m.in. o tym, że jest "młodszy od Nypla".

Filmik spotkał się z pozytywnym odbiorem, a fani postanowili wymyślić "sceniczny" pseudonim dla Krzysztofa Ibisza.

Young Krzysiek

Lil Ibisz

YOUNG IBISZ

W końcu jakaś młoda, świeża krew w polskim rapie

Filmik udostępnił na swoim Instagramie Solar (Karol Poziemski), założyciel wytwórni SBM, wyrażając wielki podziw dla prezentera.

Krzysztof Ibisz, kłaniam się nisko

Przy okazji oznaczył Andrzeja Dudę pisząc wymownie: "Można?". Niewykluczone, że w ten sposób Poziemski chciał nawiązać do rapu prezydenta do "Hot16Challenge", który został przez wielu wyśmiany m.in. za wers "Walczę z ostrym cieniem mgły". Warto wspomnieć, że to Solar był inicjatorem całej akcji. Być może w taki sposób chciał też zachęcić Andrzeja Dudę do wzięcia udziału również w SBM Starter.

Reklama

Cały filmik znajdziecie TUTAJ.

Krzysztof Ibisz rapuje Instagram@solarmodelu