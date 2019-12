Horoskop na 2020 rok dla wszystkich znaków zodiaku! Panny w tym roku czeka namiętny romans! A twój znak?

Horoskop roczny 2020 - co się zdarzy w nadchodzącym roku? Horoskop na rok 2020 dla wszystkich znaków zodiaku - miłość, praca, zdrowie, porady. Rok 2020 będzie z pewnością przełomowy dla wszystkich spod znaku Panny - czeka was nieoczekiwany romans, a Panny które są już w związku, w tym roku mogą spodziewać się dziecka! A co czeka inne znaki? Koniecznie sprawdź nasz horoskop na 2020 rok!

iStock

Horoskop roczny 2020: Koziorożec 22.12 - 19.01

W tym roku Koziorożec będzie dużo dyskutował, uczestniczył w rożnych zebraniach zawodowych czy spotkaniach rodzinnych. Jeżeli jesteś mówcą, piosenkarzem, animatorem, pracujesz w teatrze, handlu to możesz cieszyć się znakomitą konstelacją gwiazd. Niektórzy z was rozpoczną staż, naukę inni będą się dokształcać. W tym roku częściej będziesz się przemieszczać. Twoje działania będą przebiegać w drodze. Bardziej będziesz dla siebie niż dla innych. Pamiętaj, że musisz liczyć na siebie.

W pierwszym trymestrze roku zechcesz zasięgnąć rady specjalisty, ale jego odpowiedzi nie dadzą ci satysfakcji. Pewne osoby bardzo cie rozczarują, a ich zachowanie będzie cię demotywować do działania. Bądź dyskretny a to pozwoli uniknąć ci takich problemów.

Wiosną staniesz się bardziej oryginalny i zdecydujesz się na przekroczenie swoich granic. Jeśli nigdy nie grasz w gry losowe, teraz możesz spróbować. To czas, który sprzyja również uczuciom. Dobry rok na planowanie rodziny i na podjęcie ryzyka. Ostatnie miesiące roku Koziorożec odbędzie podróż zagraniczną z różnych powodów. Niektóre Koziorożce zdecydują się wprowadzić dietę do swojego menu.

iStock

Horoskop roczny 2020: Wodnik 20.01 - 18.02

W roku 2020 Wodnik będzie zawierał nowe znajomości. Okazje będą różne. Niektórzy z was będą się dokształcać i dołączą do różnych grup. Inni będą podróżować. W tym roku będziesz mieć dużo planów. Na początku roku nie ograniczaj się, a realizuj to, na czym naprawdę ci zależy

W okresie maja i września nie słuchaj porad osób, które spotkasz, a wszelkie kontrakty odczytuj miedzy wierszami. Nie daj się zadowolić małymi projektami czy jakimiś obietnicami. Nowe okazje zawodowe pojawią się wiosną. W tym okresie będą miały miejsce różne nieoczekiwane sytuacje. Możesz zakochać się, nagle odejść z pracy, nierzadko zaobserwować można będzie kryzysy w związkach. Możesz spotkać osobę z przeszłości, z którą byłeś uczuciowo związany. Spodziewaj się nowin związanych z nadejściem nowego członka rodziny.

Latem możesz mieć wątpliwości i będziesz dokonywać wyborów. Jesień daje wam nowe możliwości, możesz wygrać konkurs, dostać nową propozycje zawodową. Inni zakończą swoją wieloletnią pracę. Pod koniec roku będziesz podejmować decyzje związane ze sprawami uczuciowymi. Rokowania korzystne na pojednanie.

iStock

Horoskop roczny 2020: Ryby 19.02 - 20.03

W roku 2020 zaczniesz inaczej myśleć. Na początku roku uregulujesz formalności. Przyjaciele, znajomi będą zajmować ważne miejsce. To na nich możesz liczyć, aby rozwijać się i iść dalej. Zaczniesz robić plany zawodowe. Marzec wymaga większego skupienia, na tym, co robisz, bo łatwo o pomyłkę.

Wiosną nie mów za dużo staraj się być bardziej dyskretna. W tym okresie zadbaj bardziej o zdrowie. Będziesz czuła się bardziej zmęczona lub przygnębiona. Dla niektórych utrudnienia zdrowotne mogą okazać się korzystne, będziesz mogła pracować na swoich warunkach. Jeżeli jesteś stanu wolnego poznasz kogoś w podróży lub przez Internet.

Jesienią podejmiesz ważne decyzje. Zechcesz by twoje życie zawodowe było kompatybilne z uczuciowym. Niektóre Ryby poznają kogoś z zagranicy i będą dokonywać wyborów. Pod koniec roku podpiszesz kontrakt, który zmieni twoją sytuację zawodową lub finansową. Będziesz mogła na przykład zakupić nowy samochód. Jeżeli pojawią się trudności w związku to tylko, dlatego, że dzieli was odległość. Oczekuj też nieoczekiwanego, być może przyniesiesz szczęście komuś w grach losowych.

iStock

Horoskop roczny 2020: Baran 21.03 - 20.04

Mars twój opiekun zachęci cię do działania, Pluton wprowadzi modyfikacje w twoim życiu, a Jowisz każe ci zachować ostrożność w kwestiach finansowych. Rok 2020 dla Barana to rok, który niesie zmiany, a dla niektórych nawet dosyć radykalne. Zmiany dotyczyć będą statusu zawodowego lub życia osobistego. Niektóre Barany rozstaną się z kimś lub zakończą pewne sytuacje. Baran musi uważać na plany kredytowe. Początek roku to okres wyciszenia, który przygotowuje na to, co nowe.

W okresie zimowym możesz załatwiać sprawy związane ze sprzedażą czy kupnem a także inne sprawy związane ze spadkami czy darowiznami. Baran z miesiąca kwietnia może zmienić pracę. Jeżeli nie masz zatrudnienia, to teraz go otrzymasz.

Marzec, kwiecień, maj będzie dynamiczny. Możesz poddać się relokacji, zmienić kraj lub częściej wyjeżdżać. Maj pokazuje niespodziewane komplikacje w załatwieniu pewnych spraw. Latem niektóre Barany zdecydują się przejść na własną działalność lub podejmą pracę w biznesie rodzinnym lub dla kogoś z rodziny. Jesień sprzyja kwestiom uczuciowym. W roku 2020 niektóre Barany będą mieć problem z metabolizmem.

iStock

Horoskop roczny 2020: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Saturn będzie sprzyjał koncentracji szczególnie tym, co będą zdawać egzaminy jak i tym, którzy pracują w środowisku artystycznym. Pluton uświadomi ci, że twoje relacje z innymi muszą się zmienić, a w szczególności twój sposób komunikowania się. Jowisz będzie sprzyjał podróżom i nauce języka obcego. Zachowaj ostrożność, gdyż w tym roku wiele Byków łatwiej może dostać punkty karne lub nawet stracić prawo jazdy. Rok 2020 przynosi wiele okazji do podejmowania edukacji, nawiązywania nowych znajomości.

Początek roku przynosi konflikt z rodzeństwem lub osobą bliską waszemu sercu. Byki w trakcie separacji poróżnią sprawy związane z dziećmi. Zima nie jest okresem dobrym na sprawy uczuciowe, ale sprzyja tym, którzy chcą zaistnieć na polu zawodowym. Wiosną niektóre Byki będą planować potomstwo. Maj i czerwiec rozwiązuje wszelkie komplikacje. Latem będziesz celebrować jakiś sukces. Jesienią niektóre Byki zechcą zmieniać swój wygląd, styl ubierania się. Byki, które wybierają się na wakacje w grudniu powinny zadbać o swoje dokumenty. W roku 2020 niektórym Bykom będzie towarzyszył stres i problemy układu oddechowego.

iStock

Horoskop roczny 2020: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Jowisz pomoże rozwiązać prawne problemy rodzinne. Pluton uświadomi ci drogę, którą powinieneś zmierzać, a Saturn umocni twój spokój w przypadku rezygnacji, zmęczenia czy nostalgii. Neptun może przynieść dużo zamieszania, zatem przemyśl swoje decyzje. W roku 2020 Bliźnięta zdystansują się do spraw uczuciowych.

W okresie zimowym oszczędzaj swoją energię. Ukierunkuj swoje działania i skup się na jednym zadaniu. Wiosna przynosi nowe projekty zawodowe. Niektóre Bliźnięta podpiszą nowy kontrakt. Maj czerwiec dają wam nowe wyzwanie. Będą i takie, które zajmą stanowisko trenera. Bliźnięta na wakacje wybiorą inny kraj, a niektóre wyjada za granice w celach zawodowych lub szkoleniowych. Latem pojawią się nowe okoliczności takie jak wygrany konkurs czy casting.

Duże zmiany zawodowe nastąpią w listopadzie i grudniu. Koniec roku to czas na korekcje błędów. W pracy czyniąc w dobrej wierze, możesz spowodować, błąd, który wpłynie na dokumentacje, co doprowadzi do jakiegoś konfliktu. Spodziewaj się również wizyty kogoś z daleka. W tym roku słuchaj swojego ciała i zwróć uwagę na odżywianie.

iStock

Horoskop roczny 2020: Rak 22.06 - 22.07

Jowisz doda optymizmu, a Pluton zmusi do zmian zawodowych. Niektóre Raki zostaną pozbawione pracy, ale to będzie okres przejściowy. W roku 2020 niektóre Raki zalegalizują swoje związki. Już na początku roku zaczniesz planować wydatki i zastanawiać się jak powiększyć swoje finanse. Na polu zawodowym spotkasz ważną osobę. W marcu wystąpią nieoczekiwane wydatki w związku z kwestiami lokalowymi.

Wiosna to czas przyjemności i spraw uczuć jak również czas decyzji i wyborów profesjonalnych. Raki, które mają status singla spotkają osobę do związku i będą mogły planować życie we dwoje. W okresie letnim należy zwiększyć swoją czujność w spawach finansowych. Nie jest to dobry czas na podjęcie kredytów. Nie będzie to na twoja korzyść. Niektóre Raki postanowią się wyprowadzić by być bliżej swojego partnera. Rak może otrzymać propozycje podróży, która zmieni całe jego życie.

Jesienią niektórzy z was opuszczą aktualne miejsce pracy i nawiążą współpracę z nowym partnerem biznesowym. Koniec roku to komplikacje spraw ciągnących się z przeszłości. Dla Raka w tym roku istotne są sprawy kobiecie, dla niektórych będzie to ciąża.

iStock

Horoskop roczny 2020: Lew 23.07 - 22.08

Rok 2020 to czas, kiedy należy działać, interweniować, iść do przodu, a następnie relaksować się, gdy wszystko będzie na miejscu. Nawet, jeśli sam Lew nie zamierza nic zmieniać, pojawią się okoliczności zewnętrzne, które wymuszą na Lwie reakcje. Aktywność skierowana będzie przede wszystkim na sferę zawodową. Nie ufaj temu, co łatwe i piękne, bo popełnisz błędy.

Zimą nie podejmuj ryzyka i zachowaj ostrożność. Jeżeli zaakceptujesz propozycje, przeczytaj uważnie kontrakt. Uważaj na ludzi, którzy okażą się zawodni szczególnie w maju i wrześniu. Latem niektóre Lwy zdecydują przyjąć ofertę pracy, która będzie wiązała się ze zmianą miejsca zamieszkania. W tym okresie Lew może spodziewać się turbulencji rodzinnych. Więzi rodzinne, które się zrywają lub inne troski dotyczące kogoś z rodziny.

Jesień przynosi nowe plany. Lwy będą się specjalizować. W grudniu niektórzy z was mogą mieć niewielkie kłopoty administracyjne. Możesz spotykać się z zazdrością ludzka. Jeśli nie musisz interweniować pozostań w cieniu. Nie spiesz się. Znajdź czas na odpoczynek i wyciszenie. W ten sposób uchronisz się od kłopotów kardiologicznych.

iStock

Horoskop roczny 2020: Panna 23.08 - 22.09

Panny w 2020 roku będą chciały się realizować. Jowisz sprzyja rozwojowi, a Saturn, który czuwa nad bezpieczeństwem pozwoli ci na stworzenie czegoś stałego i pewnego w twojej karierze. Być może dostaniesz nową misję w swoim życiu zawodowym. Nie musisz od razu zmieniać swojej pracy, ale różne wydarzenia sprawią, że zmienisz dotychczasową metodę.

Zimą możesz liczyć na wsparcie ze strony specjalistów. Dołączysz z łatwością do innych grup, będziesz czuć się potrzebna. Nie pozostawaj, zatem w schronieniu. Okres wiosny pokazuje pierwsze rezultaty. Panna może zająć stanowisko lidera. Rok 2020 podstawi ci sytuacje, które nigdy wcześniej nie miałaś. Może to być miłość od pierwszego wejrzenia (romans!), nieoczekiwana ciąża, wystąpienie na scenie, napisanie książki czy inne pomysły artystyczne. Niejedna z was sięgnie po swoje marzenia.

Latem Panny zdecydują się na określenie spraw związku. to okres, kiedy niektóre z was mogą zdecydować się na kolejne dziecko. Jesienią pojawi się konflikt rodzinny powiązany z kobietą. W tym roku Panna może spodziewać się przypływu gotówki z innego źródła niż praca.

iStock

Horoskop roczny 2020: Waga 23.09 - 22.10

Początek roku rozpoczniesz od rozwiązywania zagadek. Wyjdą na jaw jakieś sprawy z przeszłości. Waga będzie wolała więcej czasu spędzać sama ze sobą. Będziesz bardziej wrażliwa. Jeżeli w tym czasie wybierasz się w podróż możesz trafić na osobę, z którą relacje nie będą łatwe. Waga uświadomi sobie, że pracuje za dużo, a wynagrodzenie nie jest adekwatne. Staraj się wszystko mieć na piśmie.

Wiosną zechcesz zrealizować nowy projekt, jednak nie koncentruj się na jednym temacie, bo możesz szybko się rozczarować. Spodziewaj się spraw rodzinnych związanych z nieruchomościami. Ktoś z daleka przyjedzie z wizytą lub ty wyruszysz w daleką drogę. Niektóre Wagi zdecydują się na zmianę miejsca zamieszkana. Zmiany mieszkaniowe mogą dotyczyć spraw zawodowych i nie muszą ograniczać się tylko do swojego kraju. Mogą również wiązać się z pojawieniem nowego członka rodziny.

Jesienią samotne Wagi mogą liczyć na zaangażowanie uczuciowe. Spełnienie marzeń dla Wagi przyniesie podróż. W tym roku Waga może skarżyć się na włosy, skórę lub kości. Zwróć uwagę na sposób odżywiania.

iStock

Horoskop roczny 2020: Skorpion 23.10 - 21.11

Rok 2020 pobudzi ciekawość Skorpiona. Skorpion będzie bardzo skoncentrowany. Z łatwością podejdzie do nauki. Niektórzy zaczną pisać książki, inni rozpoczną naukę języka obcego. Skorpion stanie się bardziej rozmowny i chętnie nawiąże kontakty z ludźmi z innego kraju i innych kultur. Skorpion może cieszyć się zdawanymi egzaminami, a będą i tacy, co powrócą na studia niezależnie od wieku. Będzie sporo okazji do filtrowania, choć i tak nic poważnego z tego nie wyniknie.

Skorpion, który chce zmian zawodowych może wstrzymać się do lata. Pierwsze możliwości pojawią się w marcu, ale jeśli nie musisz, poczekaj na coś lepszego. W tym miesiącu zadbaj o zdrowie. Być może trzeba wykonać profilaktyczne badani, a unikniesz kłopotów w ostatnim trymestrze tego roku.. Ktoś będzie potrzebował twojej uwagi. Latem wybierzesz się w miejsce, w którym nie byłeś wiele lat. Skorpion sprezentuje sobie drogi sprzęt. Okres jesienny to czas uregulowania ewentualnych zaległości. Może okazać się, że w ciągu roku nie płaciłeś regularnie czynszów. Koniec roku przyniesie zaangażowanie uczuciowe dla samotnego Skorpiona.

iStock

Horoskop roczny 2020: Strzelec 22.11 - 21.12

W roku 2020 skupisz się głównie na sprawach finansowych. Jowisz sprawi, że pieniądze nie będą się ciebie trzymały. Lekką ręką będziesz je wydawać. Może kupisz nowy samochód, albo podejmiesz remont.

Okres zimowy do skłonność do nadmiernych wydatków. Strzelec zajmie się nieruchomościami. Dla jednych będzie to upiększanie swojego domu, inni podejdą bardziej praktycznie inwestując w lokal, mieszkanie czy ziemię. W tym roku Strzelec może liczyć na łut szczęścia i wygrać pokaźną sumę pieniędzy. W otoczeniu Strzelca pojawiać się będą ludzie wpływowi i zamożni. Wiosna to okres uregulowania kwestii notarialnych.

Lato sprzyja podróży i udanym wakacjom. Niektóre Strzelce zabiorą swojego partnera w podróż marzeń. Jesień daje dużo możliwości dla tych, którzy jeszcze nie spotkali odpowiedniej dla siebie osoby. Ostatni trymestr przynosi dla was finanse czy to ze sprzedaży czy innego źródła. Koniec roku stworzy sytuacje, do których nie jesteś przystosowany. Weź pod wagę to, ze musisz liczyć na siebie. W roku 2020 należy zwrócić uwagę na gardło, a dla niektórych będą to sprawy związane z tarczycą.