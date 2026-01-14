Ciepło ma znaczenie!

Nie zawsze uświadamiamy to sobie na co dzień, ale w chwilach intymnych właśnie temperatura drugiej osoby potrafi zbudować najsilniejsze wrażenie. Ciepło, które czujemy, sprawia, że bariery znikają – je-steśmy bliżej, intensywniej, prawdziwiej. Dlatego tak ważne jest, aby nic tego odczucia nie zaburzało.

Współczesne pary coraz częściej mówią o potrzebie autentyczności – nie perfekcyjnego scenariusza, lecz prawdziwego doświadczenia bliskości. Chcą czuć, dotykać, doświadczać w pełni. To właśnie takie momenty – szczere, spontaniczne i cielesne – są dziś nową definicją intymności.

Materiały prasowe

Durex Perfect Feel – to nie jest kolejna prezerwatywa

Na tę potrzebę odpowiada najnowsza innowacja marki – pierwsze na świecie nitrylowe prezerwatywy Durex Perfect Feel z materiału Body Feel ™, który w rewolucyjny sposób przenosi ciepło ciała partnera.

Dzięki unikalnej technologii oraz ultracienkiej strukturze Durex Perfect Feel pozwalają przenosić unikal-ne uczucie ciepła. Efekt? Wrażenie niemal całkowitej naturalności i wyjątkowa intensywność doznań. To jakby bariery zniknęły – zostaje tylko ciepło, dotyk i pełna bliskość.

Nowy standard intymności

Większość prezerwatyw projektowana była głównie z myślą o mężczyznach. Durex Perfect Feel przeła-mują tę konwencję – zostały stworzone z myślą o doświadczeniu obu stron. Dzięki wyjątkowemu dopa-sowaniu współgrają z naturalnym ruchem ciała, sprawiając, że intymność staje się wspólnym doświadczeniem.

Durex Perfect Feel redefiniują to, czym jest jakość w kategorii prezerwatyw. Łączą bezpieczeństwo, z którego Durex słynie od lat, z autentycznością doznań, której współczesne pary pragną coraz bar-dziej. To odpowiedź na wspólne potrzeby – intensywność, naturalność doznań i poczucie, że naprawdę czujemy się blisko.

Prezerwatywy Durex. Producent: Innolatex (Thailand) Limited. Upoważniony przedstawiciel: Advena Ltd. Podmiot prowadzący reklamę: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

To jest wybór medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Materiał promocyjny marki Durex