Ciepło to nie wszystko – liczy się technologia

Czasy, gdy zimowa kurtka miała po prostu „być gruba”, minęły. Dziś liczy się materiał i technologia wypełnienia. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie zmarzniesz nawet w styczniu, szukaj modeli z syntetycznym wypełnieniem PRIMALOFT®. Lekkim, oddychającym i odpornym na wilgoć. Naturalny puch to klasyk, ale ma jeden minus – jeśli zmokniesz, traci właściwości termiczne. PRIMALOFT® natomiast trzyma ciepło nawet wtedy, gdy za oknem szaleje śnieg z deszczem.

Dopasowanie ma znaczenie (i nie chodzi tylko o rozmiar)

Dobra kurtka zimowa to taka, która nie przypomina namiotu, ale też nie ogranicza ruchów.

Zwróć uwagę na:

fason (regular lub slim fit) – zależnie od tego, czy nosisz pod spodem bluzy i swetry,

– zależnie od tego, czy nosisz pod spodem bluzy i swetry, długość – krótsze modele są idealne do auta, dłuższe (parkowe) sprawdzą się przy spacerach i w drodze do pracy,

– krótsze modele są idealne do auta, dłuższe (parkowe) sprawdzą się przy spacerach i w drodze do pracy, rękawy i ściągacze – nie lekceważ ich! To one trzymają ciepło, gdy wiatr próbuje się dobrać do Twoich nadgarstków.

Panowie często myślą: „wezmę większą, będzie wygodniej”. Tylko że większa to często znaczy zimniejsza. Powietrze krąży między skórą a materiałem. Kurtka ma Cię otulać, nie połykać.

Styl też jest ważny!

Moda zimowa dla mężczyzn przeszła długą drogę. Dziś możesz wyglądać dobrze nawet w minus piętnastu. W miejskich warunkach najlepiej sprawdzają się kurtki o minimalistycznym kroju – parki, bomberki, puchówki lub softshelle. W ofercie dobrych sklepów znajdziesz ich sporo: od sportowych modeli inspirowanych outdoorowym stylem, po bardziej eleganckie wersje, które spokojnie założysz do chinosów i skórzanych butów. Zasada jest prosta: im prostsza forma, tym dłużej kurtka będzie wyglądać dobrze. Krzykliwe wzory i nadmiar kieszeni może i wyglądają ciekawie przez tydzień, ale potem szybko się nudzą.

Czarny to klasyk, ale nie jedyna opcja. Granat, khaki, oliwka czy grafit to kolory, które są równie praktyczne, a wyglądają świeżo. W dodatku lepiej maskują sól z chodników (a każdy, kto choć raz przeciskał się przez zimową Warszawę, wie, jak to wygląda po tygodniu).

Funkcjonalność, czyli dodatkowe udogodnienia

Zimowa kurtka ma Ci dobrze i praktycznie służyć. Dlatego zwróć uwagę na:

kaptur z regulacją – najlepiej odpinany,

– najlepiej odpinany, kieszenie z zamkami – przydają się, gdy klucze mają tendencję do uciekania,

– przydają się, gdy klucze mają tendencję do uciekania, wodoodporność materiału ,

, szwy i zamki – dobrze, gdy są uszczelniane lub zabezpieczone listwą.

I pamiętaj: wodoodporność to nie to samo co odporność na wilgoć. Jeśli planujesz zimowe wypady za miasto, szukaj modeli z membraną – to tarcza, która pozwala Ci oddychać, ale nie przepuszcza śniegu.

Dobra kurtka zimowa posłuży Ci przez lata, dlatego kupuj z głową

Dobra kurtka to inwestycja na kilka sezonów. Nie musisz mieć trzech, wystarczy jedna – porządna. Zamiast szukać najtańszej opcji, postaw na sprawdzone rozwiązania i marki, które wiedzą, że mężczyźni potrzebują ubrań do życia, nie do pozowania. Właśnie dlatego warto zajrzeć do kolekcji męskich kurtek: https://diversesystem.com/pl/on/kurtki – znajdziesz tam modele, które przetrwają więcej niż jedną zimę, a przy tym wyglądają dobrze zarówno w mieście, jak i na górskim szlaku.

Podsumowując

Przy wyborze kurtki zimowej warto postawić na nowoczesne wypełnienie, takie jak Primaloft® lub wysokiej jakości puch syntetyczny, który skutecznie izoluje ciepło nawet w wilgotnych warunkach. Kluczowy jest też dopasowany krój – taki, który nie krępuje ruchów, ale dobrze przylega do sylwetki i chroni przed wiatrem. Liczy się funkcjonalność, odporność na trudne warunki pogodowe oraz styl, który nie wyjdzie z mody po jednym sezonie. Bo zimno nie musi być wrogiem – w dobrej kurtce po prostu staje się tłem.

